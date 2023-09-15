Москва, 15 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Военное следственное управление Следственного комитета России по объединённой группировке войск организовало проверку информации о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителей украинских вооруженных формирований. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в СМИ был опубликован видеоматериал, в котором представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения СВО. По их сведениям, данная видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже.

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Военные следователи организовали проверку данной информации. Они установят дату видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи и обстоятельства произошедшего.

«При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом СМИ рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже. Солдат России украинские военнослужащие погнали на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен». Один из боевиков киевского режима оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону. В завершении видео произошёл взрыв.