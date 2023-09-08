Можно ли лишать российского гражданства? Споры на эту тему усилились с самого начала СВО — причем сразу по двум поводам.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый — и самый главный — касается получивших российский паспорт мигрантов. Причем не бывших украинских граждан, живущих в Донбассе, которые активно получили гражданство еще до начала спецоперации, а жителей бывших советских республик, в первую очередь из Средней Азии и Закавказья. Миллионы их стали гражданами России в мирное время, а теперь не спешат получать повестки и идти в военкоматы. Значит надо лишить их гражданства — за невыполнение обязанностей перед новой родиной.

Второй повод — уехавшие в эмиграцию «релоканты». Особенно некоторые «звезды» и политически активные «борцы с режимом», выступающие уже не просто против Путина и войны, но и ругающие своих оставшихся в России сограждан, а то и призывающие на их головы все кары небесные. Их тоже надо бы наказать — отобрать гражданство, коль уже Родина вызывает у них такое сильное отвращение.

Оба этих взгляда достаточно распространены в обществе — но не поддерживаются властью. Почему? Потому что они нарушают конституцию? Да, конечно, и поэтому тоже. Но еще и потому, что они не отвечают нашим собственным интересам и русской традиции.

Как же не отвечают, если в советское время довольно часто лишали гражданства уехавших за границу «звезд» или даже высылали из страны известных диссидентов? От Троцкого до Солженицына — причем не все из них потом получили обратно гражданство и вернулись в Россию. Но именно советский опыт и показал нам, что это неправильно — отнимать то, что принадлежит по рождению. И дело тут не в международном праве, принципах ООН и т.д. Мы сами убедились, что лишение гражданства — неправильный способ борьбы с врагами государства или режима. Если человек действует против своей собственной страны, тем более, если он сознательно работает в интересах иностранных государств, с которыми мы находимся в состоянии вражды или войны, — его можно или наказать по суду, или подвергнуть общественному осуждению. Народный гнев не надо организовывать — люди сами видят, кто и что говорит и делает, и выносят свой вердикт вчерашним кумирам. Лишение гражданства, как и смертная казнь, — слишком сильные меры, чтобы даже в справедливом гневе отбрасывать запреты, которые мы сами же и установили.

Но при чем тут мигранты, получившие паспорта и нежелающие идти на фронт? Их-то почему нельзя наказать — ведь у нас в законодательстве есть возможность лишать гражданства новых граждан? Да, есть, но за конкретные преступления, начиная с террористических. Так что для начала нужно дополнить закон положением о том, что уклонение от воинской службы и призыва является основанием для лишения приобретенного гражданства — и тогда ничто не помешает это сделать. Но даже если принять такие поправки (а они действительно необходимы), они не будут действовать в отношении тех, кто уже получил гражданство, — а это несколько миллионов человек. Должны ли они служить? Да. А почему же не служат? Да потому, что многих из них даже не ставили на воинский учет, они не приписаны в военкоматы, у них нет воинской специальности (ведь абсолютное большинство из них не проходило службу в своих республиках) — то есть мы сами ничего не делали для их вовлечения в мобилизационные резервы. Снимает ли это ответственность с них самих? Нет — но и про нашу собственную забывать не стоит.

Что касается не правовой, а моральной стороны вопроса — да, конечно, наши новые сограждане в своем абсолютном большинстве не горят желанием служить в армии и тем более идти на фронт. И это плохо — но и тут вина лежит не только на них, но и на нас (то есть нашем государстве). Вчерашние таджики, а ныне российские граждане, недостаточны патриотичны? А зачем мы давали им гражданство, не удостоверившись в их — нет, не патриотизме, это невозможно — а хотя бы в хорошем знании русского языка и культуры? Не проверяли? А почему? Из-за коррупции — вот и весь ответ.

Так что спрашивать нам нужно в первую очередь с себя — не говоря уже о том, что у нас под миллион «мужчин» убежали из страны от мобилизации и призыва. Их тоже надо лишить гражданства? Можно — но тогда многие из них, кто хочет вернуться, будут лишены этой возможности, а мы потеряем сотни тысяч молодых, хоть и трусливых сограждан. В нашей демографической ситуации это роскошь, которую мы не можем себе позволить.

Гражданство, увы, не синоним не только патриотизма, но даже лояльности к Родине — то есть так должно быть, но сейчас этого нет. Еще в мирное время десятки, даже сотни тысяч наших богатых сограждан приобретали иностранные паспорта. Не только для «ведения бизнеса» или «удобства путешествий», но и на всякий случай. Сейчас этот случай настал — и они покинули Россию без особых сожалений (не считая, конечно, сожалений об утраченных возможностях зарабатывать на бывшей родине). Еще сотни тысяч наших сограждан сбежали из страны — по политическим соображениям или из-за страха перед призывом.

Но все они остаются нашими согражданами — хотя многие постепенно потеряют связь с родиной и никогда не вернутся назад. Российский паспорт им уже как бы и не нужен? Но нам нужно, чтобы он у них был — не для того даже, чтобы они могли вернуться, а для того, чтобы напоминать нам о том смутном постсоветском времени, когда мы жили в стране, лишенной чувства общности, товарищества и настоящего согражданства. Чтобы мы постоянно помнили об этом, когда будем строить настоящую Россию, страну, чье гражданство все будут ценить и гордиться им.