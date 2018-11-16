Нулевой рост! Следите за руками... Итоги недели в РФ

Дарья Алексеева, , 22:07 — REGNUM

Поддерживая сложившуюся в последние месяцы традицию, член «Единой России» выступил с заявлением, которое в свете последних реформ, законов и прочих действий власти выглядит весьма тревожным. Руководитель Центрального исполнительного комитета ЕР Александр Борисов, обсуждая грядущий в декабре съезд своей партии, пригрозил:

«Я убежден, что наша партия имеет огромный потенциал развития, самую эффективную кадровую команду на местах, самую разветвленную сеть отделений. Уверен, что мы с вами сможем ответить на все вызовы и показать свою эффективность прежде всего нашим избирателям».

Может, не случайно граждане подозревают, что пенсионная реформа, рост цен на бензин, повышение НДС и тарифов ЖКХ — только цветочки: до сих пор, как подтверждается, ЕР разминалась, а скоро она начнет реализовывать весь свой «огромный потенциал». Борисов пообещал, что партия подумает, как ей стать еще эффективней. Плюс сейчас Дмитрий Медведев по поручению Владимира Путина проверит реальную налоговую нагрузку на граждан, которая, как «предполагается» (!), выросла из-за повышения НДС, и — пиши пропало.

Бензин

Руководители крупнейших нефтяных компаний не сдержали своё обещание о заморозке оптовых и розничных цен на моторное топливо, а правительство не реализовало угрозу наказать за это нефтяников. Теперь Минэнерго и ФАС РФ собираются проверить сети независимых АЗС, завышающих цены на бензин, и заключить с ними соглашения об их сдерживании. К чему это приведёт?

«Согласно решениям, принятым у вице-премьера Дмитрия Козака (мы ещё их не видели, но понимаем, что уже сейчас к нам пойдут с проверками), нам предлагаются 4% наценки при имеющихся операционных расходах порядка 9−10%, — считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. — Я вас уверяю, в таких условиях никто работать не будет, все просто закроются, других вариантов нет».

Законы

Госдума приняла пакет законов, направленных на введение нового налогового режима для самозанятых граждан. Регистрация самозанятых является добровольной, зарегистрироваться смогут те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Эксперимент будет проводиться в 4 регионах страны в течение 10 лет, и, по мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова, если бы все было так просто, то был бы сразу принят закон, касающийся всех:

«Но одна попытка предложить «зарегистрироваться» репетиторам и нянечкам уже была, и успехом она не увенчалась. Ни в одной стране люди не радуются, когда им предлагают начать платить налоги».

Работающим дома на себя людям нужен стимул для того, чтобы захотеть отдать часть своих денег государству, считает руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко: по ее мнению, принятие закона имело бы смысл, если бы потенциальных предпринимателей заинтересовали снижением налоговой нагрузки или какими-нибудь интересными мерами поддержки.

Также Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ, предлагается ее либерализация, первая часть «экстремистской» статьи переводится в КоАП.

Примечательно, что на этой неделе в Госдуме вопрос о пресловутой 282 статье подняли в связи с собственным коллегой — «за разжигание» депутаты полоскали Александра Хинштейна, который опубликовал в «Твиттере» фотографии с ценами на еду в одной из столовых Госдумы РФ. И хотя завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что в следующем году, с повышением цен решительно на все, «за подобные публикации будут не лайки ставить, а морды бить», намерения у единоросса, как водится, были благими: развеять миф о дешевых обедах российских парламентариев. Но выяснилось, что целевая аудитория вовсе не сочла депутатскую столовку дорогой, даже наоборот:

«Посмотрите реакцию. Народ бесится, говорит: «Да они там зажрались», «Да они за наш счет живут», — кипятится депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР), уточняя, что это — ни что иное, как «возбуждение ненависти и вражды к социальной группе».

Увы, по поводу думских депутатов ничего специально возбуждать не надо, они превосходно справляются с этим сами.

Рынок труда

С владимирского завода «Автоприбор» уволили 10% сотрудников (всего будут уволены около 100 человек). Вскоре за них заступился губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, а генеральный директор предприятия заявила, что уже в феврале уволенные рабочие могут снова вернуться. Но в целом ситуация по стране не так оптимистична, с октября растет безработица — на целых полпроцента всего за первую неделю ноября, и на 0,4% в предыдущую неделю: то есть почти на процент за полмесяца.

На Камчатке тем временем так растут долги по зарплате, что местные уже предлагают отдать недобросовестных работодателей коллекторам — пусть вышибают долги из них:

«Не все же бедняков-работяг запугивать, да малоимущих стариков? Или слабо?» — пишут в соцсетях.

И немудрено — официальных долгов перед сотрудниками на почти 14,5 млн, а неофициальных — вдвое больше. Сам же Дальний Восток продолжает удерживать лидерство по зарплатным долгам.

Финансы

Профицит федерального бюджета за первые 10 месяцев текущего года достиг более 3 трлн рублей: доходы бюджета составили 15,804 трлн, а расходы значительно меньше — 12,782 трлн. В этой ситуации, наслушавшись о том, что без немедленной пенсионной реформы бюджету кранты, россияне и правда отнеслись к ней с пониманием: они поняли про нее всё. Кстати, на тот миллион подписей против реформы, который был передан на имя Путина в его администрацию, поступила отписка от какого-то неизвестного никому чиновника. Довели ли вообще до президента информацию о поступивших подписях — вопрос, но инициативная группа намерена добиться ответа от того, к кому обращалась.

Госдума тем временем приняла проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, и по расчетам, все три года «мы» будем в плюсе. На этом фоне глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует нулевой рост реальных доходов граждан РФ по итогам 2018 года, — к сожалению, в планах был рост 3,4%, но план немного не сработал. А крупнейший в России специалист по развитию, Анатолий Чубайс, предрек нашей стране отставание до уровня Греции, если так дело пойдет дальше. По словам Чубайса, ничего хорошего Россию не ждет, если ее экономика продолжит расти на 1,5−2% в год, в то время как мировая — на 3,5%. Причем, полагает он, отставание будет особенно заметно по уровню жизни граждан, образованию и здравоохранению. Тут с Чубайсом не поспоришь, другое дело, что предлагаемое им лекарство — инновационная экономика — не без побочек. Предыдущие эксперименты в области инноваций ничему, видимо, не научили: пожалуй, стоит прекратить безудержно инновировать и заняться банальным наведением порядка в экономике.

Обалденная, иначе не скажешь, идея осенила Госдуму: невостребованные банковские вклады граждан передавать в бюджет. Как говорят об этом — конфисковывать. Идея заманчивая, речь идет о миллиардах, причем соответствующий закон уже предлагали принять еще два года назад, то есть мыслишка не оставляет. По мнению главы Ассоциации банков Северо-Запада Владимира Джиковича, передавать невостребованные вклады в бюджет нельзя, иначе они станут невозвратными, следует уточнить правила, после какого срока вклад переходит в категорию «спящего» и как устроен механизм его разблокирования, и вообще:

«Вклады становятся невостребованными по разным причинам. Иногда люди болеют или надолго уезжают».

А вот Жириновский не только поддержал инициативу, но и заявил, что помимо «спящих» вкладов, есть еще такая же недвижимость, и предложил выставлять не востребованные собственником объекты на торги:

«Мы теряем деньги. Доходная часть бюджета могла бы состоять из заснувших объектов недвижимости и счетов в наших банках», — считает Жириновский.

По данным управления ФНС по Ростовской области, местные миллиардеры обеднели: теперь они — простые миллионеры. Зато их много: у целых 928 жителей области доход доходит до 1 млрд рублей, но, увы, не превышает его, а миллиардеров на Дону и вовсе только девять. Кстати, в этой же области замерзают шахтёры: сейчас горняки требуют выдачи гуманитарного угля, чтобы можно было перезимовать.

Видимо, подспудно не желая отставать от коллег, отличился врио липецкого губернатора Игорь Артамонов — этот вписавшийся в рынок человек (доход за прошлый год — боле 131 млн) объяснил студентам, почему высокие цены — это мираж:

«Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие», — заявил он в ходе беседы со студентами.

Финансовые новости пришли на этой неделе и с Камчатки, где принят бюджет на следующий год, причем в процессе обсуждения губернатору Владимиру Илюхину предложили пойти в церковь и покаяться — а потом уволиться. Хоть бюджет принят и без дефицита, им довольны не все депутаты:

«Ведь основной доход бюджета, 13,7 млрд рублей, он же от налога на доход физических лиц! От обычных людей. С которых дерут и дерут! Я задал вопрос, но не получил на него внятного ответа: почему бюджет Камчатки дотирует золотодобытчиков, рыбопромышленников? Почему? И зачем нам такие предприятия на полуострове, от которых ни бюджету, ни, соответственно, народу, никакой пользы? Они ведь на работу нанимают только приезжих — местным всегда почти отказ! Бюджет спонсирует крупный бизнес, а потом мы узнаем, что этот крупный камчатский бизнес спонсирует партию «Единая Россия». Вот люди и не понимают — зачем такой бизнес здесь нужен? Карманы набивать?» — негодует руководитель фракции СР Михаил Пучковский.

Социалка

Демографическую яму предрекла России профессор МГУ Наталья Зубаревич. Численность населения будет сокращаться до середины 2020-х, трудоспособное население сократится на 6−8 млн человек. Негативный тренд преодолеть невозможно. «Это неотменяемая ситуация», — уверена профессор. Выразилась она конкретно и жестко:

«Рожает очень немногочисленное поколение, родившееся в 90-е, а помирать будет поколение послевоенного «бэби-бума». Никакого вредительства со стороны «гнилого» Запада».

Неудивительно, что чиновница, заявившая, что государство ничего своим гражданам не должно и рожать их не просило, наказания избежала. Правильно мыслит, видимо, а ЕР еще потенциал надо развивать, не отказываться же от лучших людей?

Вернемся к социалке.

На здоровье влияет не только качество медпомощи, но и состояние окружающей среды. Корреспонденты ИА REGNUM посетили мусорный полигон «Тимохово» (подмосковный город Электросталь), причем их визит совпал по времени с «рандеву», которое местная администрация устроила жителям, уже озверевшим от невыносимой вони. Экстренная дегазация полигона была объявлена еще в апреле, и казалось, что пятилетним мучениям жителей придет конец, но не тут-то было: проблемы только начались, и касаются они не только самой вони, а токсичных веществ, которые содержатся в свалочном газе.

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На Ямале жители поселка Харп бьются за районную больницу, которую местный департамент здравоохранения решил реорганизовать из соображений «целесообразности». Теперь местные подозревают, что за медпомощью надо будет ездить за 115 км. На общественных слушаниях вроде пришли к согласию, но не все так однозначно: слушания прошли в Салехарде:

«Голосование было. Но 12 человек приехало с Харпа. Остальных с кабинетов нагнали сотрудниц, которые и знать не знают о Харпе и его жителях. Мы проголосовали «против» 10 голосов. «За» голосовал Салехард — 23 голоса. Всё продуманно у них было», — пишет в соцсети одна из тех двенадцати.

В Новокузнецке сразу три больницы оказались в «глубоком финансовом кризисе», а больница в Топчихе (Алтайский край) тоже переживает не лучшие времена, медики и пациенты взывают о помощи. Были уволены почти 50 сотрудников дефицитных специальностей, а из-за нехватки специалистов уже умерла пациентка, которой просто некому было заняться. По свидетельству самих врачей, и если пока еще удается «вытаскивать» людей из тяжелейших состояний, то при разгоне коллектива, учиненном главврачом, делать это будет некому.

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Очень много новостей этой недели касается школ. Мало того, что почти половина российских преподавателей математики не справились с тестовой работой по своему предмету, в школах происходят какие-то локальные вспышки. Так, на директора школы в Дербенте поступали многочисленные жалобы за поборы (доходившие до 18 тыс. рублей) и оскорбления, причем за уходящую неделю в Дагестане было уволено трое (!) школьных директоров. В Комсомольске-на-Амуре, в образцовой школе № 37, которая является площадкой для повышения квалификации педагогов, учительница избила девятилетнего ребенка. Орала оскорбления, колотила, вся сцена происходила на глазах перепуганных одноклассников. Несколько дней назад на Сахалине «педагог» унижала девочку и ее семью из-за дырочки на кофте, пока ребенок рыдал. В Бурятии возбуждено дело против молодой воспитательницы частного детсада, которая, по данным следствия, применяла физическое насилие к двум малышам — одному около двух лет, второму около года. В Красноярском крае перед судом предстанут воспитатели, которые за непослушание кололи детей булавками в руки, ноги и языки.

Это уже не «тревожная ситуация», а, как сказали видевшие избиение учительницей мальчика, «засада». Может, властям стоит заняться этой проблемой, которая очевиднейшим образом выращивает нам целый клубок колумбайнов? Но как они занимаются школами, мы можем видеть на примере школы в селе Ушаки, что в Ленинградской области. Там травят народного директора, которую обожают дети, родители и педагоги, которая делала для школы все, но которую сняли, а дело ее за считанные месяцы пустили под откос. Местные жители считают, что на их детей властям плевать, но сопротивление не сворачивают, даже наоборот.

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Короткой строкой

— «Единая Россия» рискует растерять всех сторонников в Хабаровском крае. Губернатор Сергей Фургал рекомендовал единороссам не заниматься пиар-ходами, а начать выполнять обещания, данные людям.

— Пятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям, за два с половиной часа без перерыва отжавшись от пола 4105 раз. Пятилетний, Карл! Кадыров подарил маленькому уникуму мерседес.

— Коммунист Коновалов вступил в должность главы Хакасии. С какими проблемами он столкнется?

— Некрозы тканей обнаружили учёные у налимов, выловленных в реке Вилюй в сентябре. Эксперты предполагают, что причиной болезни рыб стало загрязнение водоёма в результате ЧП на АЛРОСА.

— «ГЛОНАСС в унитаз»: Медведев поддержал отмену экстренной кнопки в ДФО, но пообещал дальневосточникам круглогодичные льготные авиабилеты.

— «Надо себя перед народом показать, что они не воруют, не нарушают закон и права граждан. Город превращают в гетто» — соцсети удивлены местом Москвы в топ-10 лучших городов.

— Прецедент: пассажиры АК «Якутия» вернули деньги за невозвратные билеты.

— В Оренбурге новостройка для переселенцев превратилась в аварийное жильё.

— Архангелогородцев лишают права распоряжаться своими землей и жизнью.

— В России вновь звучат предложения ввести «похоронный» платеж. …

Когда планирование переходит в планобесие, то незаменимым подспорьем оказывается статистика. Она как раз выяснила, что у россиян падает социальный оптимизм и мнение об экономике страны, зато — следите за руками — растут показатели политической обстановки и удовлетворенности жизнью. Круто, правда? «Мы держимся», словно говорят правительству граждане, а все остальное уже сказал премьер. И еще скажет.

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