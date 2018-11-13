Невостребованные вклады не являются проблемой для банков – эксперт

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Передавать невостребованные вклады в бюджет нельзя, иначе они станут невозвратными, следует уточнить правила, после какого срока вклад переходит в категорию «спящего» и как устроен механизм его разблокирования, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 13 ноября, глава Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу депутатов Госдумы об изъятии «зависших» вкладов.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы изучают предложение передавать «зависшие» на счетах «спящих» клиентов средства в бюджет. Мера может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не «проявляют» и не получают дивиденды.

Вклады становятся невостребованными по разным причинам. Иногда люди болеют или надолго уезжают. Бывает, что владелец вклада умер, а наследников у него нет. В бюджет их передавать нельзя, иначе они станут невозвратными.

Если срок действия вклада к этому времени не закончился, то в любом случае продолжают начисляться проценты в соответствие с договором. После завершения срока вклада он переходит в разряд «до востребования». Как правило, начисляется минимальный процент.

Стоило бы определить конкретный срок, по истечению которого вклад переводится в режим «спящего» счета. Если собственник впоследствии обратится за ним, он должен будет подтвердить, что вклад принадлежит ему, после чего счет будет разблокирован.

Для банков наличие таких невостребованных вкладов не составляет, конечно, никакой проблемы. Это бесплатный ресурс, хотя и очень незначительный. Депутаты могли бы найти лучший предмет для применения своих сил, — отметил Джикович.