Почему за публикацию меню из столовых Госдумы будут «по физиономии бить»

Москва, , 11:09 — REGNUM Публикацию информации о ценах на обед в столовой Госдумы РФ, размещённую в Twitter депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает одновременно и «хайпом», и знаком усиливающегося кризиса.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о причинах высокого интереса общества к информации про цены на обед в стенах Госдумы, он в частности, отметил:

«С одной стороны, Александр Хинштейн, опытный деятель сферы публичной и даже скандальной коммуникации, просто спровоцировал, как теперь говорят, «хайп». То есть волну внимания к пустяковой, конечно, проблематике. Подзабытому в публичном поле Хинштейну это нужно для каких-то своих целей. Заглядывать в чужой кошелек, прежде всего кошелек звезд и элиты, любят все. Тут Хинштейн добился «минуты славы».

Но с другой стороны, если судить по реакции публики, тема стоимости ежедневного рациона для жителей страны очень важна. Вспомним аналогичные примеры — вроде региональной чиновницы, предлагавшей прожить за минимальные деньги. Плохой это знак — знак падающего благосостояния и усиливающегося кризиса. В новом году нас ждет повышение цен решительно на все. И цена на обед в столовой вполне вероятно может стать важнейшим вопросом для многих россиян. И вот тогда за подобные публикации будут не лайки ставить, а по физиономии бить», — иронизирует Михаил Гундарин.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал на своей странице в Twitter фотографии с ценами на еду в одной из столовых Госдумы РФ. Таким образом он намеревался развеять миф о дешевых обедах российских парламентариев.

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