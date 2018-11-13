«Единая Россия» рискует растерять всех сторонников в Хабаровском крае

Хабаровск, , 06:30 — REGNUM Попытка фракции «Единой России» в Законодательной думе Хабаровского края ограничить власть губернатора, обязав его согласовывать назначения членов правительства с региональными депутатами, возмутила жителей Хабаровского края. Люди оставляют сотни возмущенных комментариев в социальных сетях, глава региона Сергей Фургал дал отрицательный отзыв на этот законопроект, а доктор политических наук Илдус Ярулин назвал инициативу единороссов в корне ошибочной и рискованной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал отрицательный отзыв на законопроект, представленный фракцией ЕР в думу Хабаровского края. Законопроект предполагает обязанность губернатора согласовывать назначения членов своего правительства с региональными депутатами.

Помимо отрицательного отзыва, официально направленного в думу, Сергей Фургал объяснил свою позицию.

«По поводу ограничения полномочий. Хотел бы напомнить депутатам краевой думы о том, что меня избирал народ. И за меня голосовали жители региона. И я несу персональную ответственность за каждого министра, каждого заместителя, каждого первого заместителя перед людьми. Если тарифы вырастут — виноват губернатор, улицы не чистят — виноват губернатор, жить стало хуже — виноват губернатор. В связи с чем у меня возникает вопрос: кто будет отвечать, если такой закон примут? А у нас интересно получается: мы будем вам назначать, а вы будете отвечать. Так не бывает в жизни. Если вы хотите кого-то назначать, то берите на себя всю ответственность. Я считаю, что это просто пиар, ничем не прикрытый. Уважаемые депутаты! Займитесь той работой и теми поручениями, которые вы обещали исполнять своим избирателям. Потому, что вас тоже избирали жители Хабаровского края», — написал Сергей Фургал в своём Инстаграм.

Пост губернатора собрал сотни гневных комментариев хабаровчан.

«Сергей Иванович! Вы правы. Мы вас избрали и не этой публике указывать, кого назначать в правительство. Если нужно — избиратели сами спросят по делам. А за эту публику, единороссов, мы просто не будем больше голосовать никогда. В 2019 году ни одного голоса им. И пойдут они работать по своим специальностям, а не штаны протирать за наши налоги! Сергей Иванович, народ с вами!».

«Сергей Иванович! Мы их в сентябре так ограничим, на выборах в Краевую думу — мало не покажется! Они забыли, как стали депутатами. А мы им напомним. Их народ точно не выбирал. Их выбирал административный ресурс. А в сентябре посмотрим, как народ выбирать будет».

«Это что такое, а, единороссы? Выборы проиграли, а теперь мстить решили? Если надо будет — мы и на улицы выйдем!».

«А давайте потребуем отчеты с наших депутатов Краевой думы? Пусть они перед народом отчитаются, как они работали и что наработали!».

«Отозвать таких депутатов! И ни одного голоса «ЕР!», — таких комментариев сотни и их число растёт с каждой минутой.

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Что произошло в Хабаровском крае? Вспомним, что после выборов регион очень быстро успокоился и жизнь вошла в нормальное рабочее русло. Губернатор работает и, во всяком случае пока, людям нравится то, что он делает. И люди работу губернатора поддерживают — и его инициативы в сфере сельского хозяйства, которые региону были нужны как воздух уже давно, и сокращение чрезмерно раздутого аппарата регионального правительства, и запрет на роскошь для чиновников, и многое другое. Хабаровский край живёт нормальной жизнью — ни митингов, ни акций протеста — казалось бы чего ещё желать? Зачем понадобилось думским единороссам опять «взрывать» общественное мнение и что они в итоге хотели получить?

«В декабре, как мы помним, в Москве пройдёт очередной съезд «Единой России». И разговор, как все мы понимаем, будет очень серьёзный. И новый секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак об этом говорит. Налицо попытки изменить имидж самой массовой партии России. Потому, что, и это уже ни для кого не секрет, и это показывают все соцопросы, рейтинги партии падают и падают стремительно. Возможно, и скорее всего, в партии будет серьёзная ротация. Будет подвергнута серьёзной ревизии и деятельность региональных отделений. Сегодня на политическую арену должны выходить новые лица с новыми идеями, которые будут поддержаны народом — в 2021 году выборы в Госдуму. Без изменений работа с населением дальше просто невозможна. Мы сегодня наблюдаем, что «Единая Россия» теряет доверие избирателей. А что произошло в Хабаровском крае сегодня? Региональная ЕР попыталась заявить о своих позициях? Но это надо было делать раньше. А теперь — уж точно не стоит затевать борьбу с победившим губернатором. Стоит ли удивляться, что жители Хабаровского края восприняли законопроект единороссов как месть? Фракции ЕР в Краевой думе стоит понять, что губернатор, победивший на выборах — не враг государства! Они же сами себе вредят! Хочу особо подчеркнуть также, что конфронтация ветвей власти до добра уж точно не доведёт. Потому, что в итоге на политическую арену могут выйти такие силы, какие уж точно не нужны никому. Почему они со своим законопроектом выступили в такой, можно сказать, ультимативной форме? Почему саму идею не обсудили с Общественной палатой. С общественными организациями, с ОНФ, с думой, с народом? Ещё вопрос: фракция ЕР будет назначать министров исключительно из числа членов своей партии? И что из этого получится? Вечная война в регионе? А работать тогда — когда? Работать собираются депутаты? Сейчас такое время, когда все вместе должны работать — на благо населения, а не провоцировать бунты. Мы все помним, как накануне 1917 года существовавшие партии боролись друг с другом, а потом «вдруг» пришли большевики и всё решили. Повторения этой ситуации уж точно никому не нужно», — считает доктор политических наук Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в результате второго тура выборов губернатора, победу одержал депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Фургал. Руководивший регионом 9 лет единоросс Вячеслав Шпорт проиграл с разгромным счетом: 27,97% голосов против 69,57% за Фургала.

«Единая Россия» теряет свои позиции в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока. Так, численность единороссов на Камчатке за год сократилась более, чем на 300 членов. В Якутии выборы главы республиканской столицы выиграла представитель небольшой партии «Партия возрождения России» Сардана Авксентьева, оставив далеко позади своего оппонента от ЕР. Также, как победивший в Хабаровском крае Фургал, Авксентьева с первых шагов ограничила траты чиновников на роскошь. Фургал выставил на продажу дорогую яхту и запретил приобретать предметы роскоши за бюджетный счет, Авксентьева решила распродать парк дорогих авто из гаража мэрии. Ранее в Якутии общественность требовала от «Единой России» вернуть 129 млн рублей, которые в фонд партии перечислили ведущие энергетические предприятия республики. На Камчатке общественность также не может понять, почему крупнейшее рыбодобывающее предприятие региона, «Океанрыбфлот», перечисляет десятки миллионов в избирательный фонд ЕР, а не в развитие социальной инфраструктуры полуострова.

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, объясняя корреспонденту ИА REGNUM смысл законопроекта, отрицал, что он нацелен на ограничение власти губернатора:

«Это не так. И, уверен, ни до каких ограничений дело не дойдет», — заявлял Сергей Луговской.