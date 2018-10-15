В Канске будут судить воспитателей, коловших детей булавками

Канск, Красноярский край, , 11:46 — REGNUM В городе Канске (Красноярский край) двое воспитателей, которые за непослушание кололи детсадовцев канцелярскими булавками, предстанут перед судом по обвинению в истязании детей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 октября, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Расследование уголовных дел в отношении 40-летней и 49-летней воспитателей канского детсада комбинированного вида завершено. По данным ведомства, в апреле 2017 года родители детей, посещающих среднюю группу детского сада, заметили, что у ребят на теле имеются уколы от иголок. Дети рассказали родителям, что у их воспитателей есть «помощницы» — канцелярские кнопки, которыми они кололи воспитанников в качестве наказания за «плохое» поведение.

Следствие установило, что с 2016 по апрель 2017 года воспитатели умышленно и неоднократно наносили детям уколы канцелярскими булавками с цветными круглыми головками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела. В ходе следствия они не признали своей вины.

В канское управление образования было направлено представление о ненадлежащем исполнении сотрудниками детсада своих трудовых обязанностей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае это уже не первый инцидент, связанный с воспитателями. В сентябре 2018 года стало известно, что в истязании ребёнка подозревается 34-летняя воспитатель детского сада в Красноярске. Она толкнула и таскала за волосы двухлетнюю воспитанницу. По имеющейся информации, детсад, о котором идёт речь, является частным.

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