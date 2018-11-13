В РФ грядут массовые сокращения?

Москва, , 14:19 — REGNUM Из-за того, что в РФ уменьшается спрос и усиливается административное фискальное давление со стороны государства, многие предприниматели сворачивают свой бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что ряд российских компаний планируют до конца года провести сокращение своих штатов.

«Понятно, что эти данные касаются только той части предпринимателей, которые работают исключительно по закону, — сказал Делягин. — Те, кто находится в «серой» зоне или в «чёрной» зоне, на вопросы исследователей отвечать не будут. Однако сокращения вполне объективны и обусловлены, с одной стороны, процессами роботизации и автоматизации, а с другой стороны, экономическим кризисом. Компании оказываются между молотом и наковальней. С одной стороны, сжатие спроса населения, а с другой стороны, рост издержек и повышение административного фискального давления со стороны государства».

В такой ситуации, как объяснил экономист, многие компании просто сворачивают бизнес или отказываются от планов его расширения.

«Это означает сокращение количества рабочих мест», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщили «Известия» со ссылкой на выводы экспертов компании, в 9% российских компаний до конца 2018-го пройдут сокращения числа сотрудников, в среднем на 14%.

Также отметим, что, как сообщало ИА REGNUM, в России с конца октября 2018 года уже начала расти безработица. Так, за неделю (31 октября по 7 ноября) количество безработных граждан выросло на 0,5% и составило 635 тыс. 730 человек. Неделей ранее (24−31 октября) число безработных увеличилось на 0,4%.

Рост численности безработных граждан за неделю отмечен в 59 регионах.

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