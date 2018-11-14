В Бурятии воспитательница частного детсада обвиняется в издевательствах

Улан-Удэ, , 14:27 — REGNUM В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы одного из частных детских садов Улан-Удэ, которая обвиняется в издевательствах над воспитанниками, сообщили 14 ноября в пресс-службе прокуратуры Советского района города.

По данным надзорного ведомства, молодая девушка в один из дней применила физическое воздействие к детям, которым на тот момент было около двух лет, а одному — не более года. Факты издевательств выяснились после того, как один из родителей обратился в полицию, подозревая побои ребенка.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сейчас оно передано в суд, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Канске в Красноярском крае двое воспитателей, которые за непослушание кололи детсадовцев канцелярскими булавками, предстанут перед судом по обвинению в истязании детей.

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