«ЕР» готова ответить на все вызовы и продемонстрировать свою эффективность

Москва, , 20:18 — REGNUM Декабрьский съезд партии «Единая Россия» пройдет под знаком обновления партии. Об этом рассказал на конференции Псковского регионального отделения «Единой России» руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.

«Я убежден, что наша партия имеет огромный потенциал развития, самую эффективную кадровую команду на местах, самую разветвленную сеть отделений. Уверен, что мы с вами сможем ответить на все вызовы и показать свою эффективность прежде всего нашим избирателям», — заявил руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов, выступая перед участниками конференции Псковского регионального отделения «Единой России».

По словам Александра Борисова, он с интересом наблюдает, как «псевдоаналитики» расписывают негативные сценарии для партии.

«Интересно наблюдать за дискуссией экспертов, которые в последние месяцы активно обсуждают создание новых партий, разделение «Единой России» и прочие апокалиптические прогнозы. Как говорится, нас забыли спросить», — отметил Александр Борисов.

Он подчеркнул, что для того, чтобы и дальше соответствовать статусу ведущей политической силы России, партийцам необходимо постоянно держать связь с гражданами.

«В текущей работе наших депутатских фракций всех уровней необходимо сформировать такую систему, чтобы не от выборов до выборов, а в постоянном режиме советоваться с людьми, получать обратную связь до принятия любых решений, а не после», — отметил Александр Борисов.

Выступая перед партийцами, он также добавил, что декабрьский Съезд «Единой России» пройдет под знаком обновления партии.

«Несмотря на то, что сегодня социологи фиксируют рост рейтинга «Единой России», нам необходимо думать о том, как сделать нашу партию более эффективной. Общий тренд обновления понятен и не подлежит сомнению: мы должны стать ближе к людям, должны в своей повседневной работе быть представителями большинства, которое за нас голосовало, советоваться с гражданами. Но за этой идеологической установкой должны следовать конкретные партийные решения и нормы», — заключил он.

Конференция Псковского отделения «Единой России» состоялась 12 ноября. Ее участники избрали делегатов на XVIII Съезд партии, который состоится 7−8 декабря в Москве.

На Съезде будут обозначены приоритетные задачи «Единой России» на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в Устав партии и изменениям в составе ее центральных органов.