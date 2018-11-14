Госдума во II чтении приняла проект федерального бюджета на 2019-2021 годы

Москва, , 13:37 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2019−2021 годы Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

По расчетам правительства, все три предстоящих года госсмета будет профицитной. Так, в 2019 году доходы государства достигнут 19,969 трлн рублей (а в 2021 году вырастут до 20,978 трлн рублей), а расходы составят 18,037 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджет достигнет 1,932 трлн рублей или 1,8% ВВП.

Согласно предложенной структуре расходов, порядка 4,873 трлн рублей в 2019 году уйдут по направлению «Социальная политика». На нужды национальной экономики предлагается выделить 2,525 трлн рублей. Еще 2,382 трлн рублей уйдут на вопросы обороны и нацбезопасности, а порядка 944,1 млрд рублей отправится из федерального бюджета в регионы в качестве межбюджетных трансфертов.

В ходе рассмотрения документа в первом чтении депутаты Госдумы поставили две главные задачи — обеспечить распределение средств, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках указа президента РФ, а также распределить эти средства по регионам, чтобы они уже сейчас могли понимать, какие средства получат и как смогут использовать их в целях реализации нацпроектов.

Так, в течение трех лет с 2019 по 2021 год на цели национальных проектов из госбюджета уйдет 5,653 трлн рублей. При этом 425 млрд рублей из них были распределены между регионами на 2019 год в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

«После рассмотрения всех поправок сумма, которую предлагается направить в федеральном бюджете для поддержки регионов, составляет в 2019 году 2,272 трлн рублей, в 2020 году — 2,319 трлн рублей и практически 2,300 трлн в 2021 году. То есть это беспрецедентное увеличение средств, которые направляются на поддержку регионов», — сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Значимые средства бюджета заложены на выполнение социально важных нацпроектов. Так, на проект по демографии направлено порядка 1,600 трлн рублей, на здравоохранение — почти 700 млрд рублей, на образование — 362 млрд рублей. В рамках образования порядка 25 млрд рублей уйдет на создание новых мест в школах, 11 млрд рублей — на ликвидацию третьей смены обучения в некоторых регионах, а еще 5 млрд рублей — на создание туалетов в школах Сибири.

«Проблемы, которые волнуют людей — вопросы, связанные с детскими садами. У нас программа по поддержке детских садов и яслей, которая должна была прекратиться в 2019 году, предполагала ежегодное выделение в течение трех лет 24,5 млрд рублей. Теперь по этой программе с 2019 года будет 36 млрд рублей выделяться на то, чтобы решить проблему устройства детей до трёхлетнего возраста. Но мы решили в 2019 году не просто установить 36 млрд, а сохранить и те 24,5 млрд, которые у нас уже были предусмотрены в бюджете, принятом в прошлом году. Следовательно, на решение проблем детей до трёхлетнего возраста в 2019 году направляется уже 60 млрд рублей», — заявил Макаров.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы перераспределил дополнительные средства по приоритетным направлениям госбюджета. Так, порядка 6 млрд рублей уйдет на дополнительную поддержку производителей сельхозтехники. В рамках поддержки села еще 15 млрд рублей будут направлены на докапитализацию Россельхозбанка. Кроме того, дополнительные 9,6 млрд рублей будут направлены во Внешэкономбанк, в задачи которого планируется включить финансовое и гарантийное сопровождение социально-экономических проектов.

«Одновременно решаются, может быть, не такие глобальные, может быть, менее значительный вопросы с точки зрения количества денег, но очень важные для людей: это 200 млн рублей, которые получат Всероссийская организация инвалидов», — отметил Макаров.

Кроме того, еще 21 млн рублей в 2019 году получит Фонд Доктора Лизы, напомнил депутат.

В третьем чтении проект федерального бюджета 2019−2021 годов будет рассмотрен депутатами Госдумы 21 ноября.

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