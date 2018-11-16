«ГЛОНАСС в унитаз»: Медведев поддержал отмену экстренной кнопки в ДФО

Владивосток, , 07:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находясь 16 ноября с рабочим визитом во Владивостоке, заявил, что поддерживает инициативу врио главы региона Олега Кожемяко об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, которые ввозят в Приморье из Японии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Олег Кожемяко выступил с инициативой об изменении правил установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на поддержанные автомобили, ввозимые в Приморье. Такие машины, как правило, приобретают не богатые люди, и они не имеют возможности тратить порядка 30 тыс. рублей на установку экстренной кнопки, которая, как показала практика, даёт существенные сбои в работе и не оправдывает себя.

«Поэтому я предложил, чтобы эта мера была приостановлена и дала возможность людям самим выбирать, устанавливать кнопки на подержанные праворукие автомобили или не устанавливать», — сказал Кожемяко.

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Как сообщил полпред президента РФ Юрий Трутнев, инициатива уже проработана в правительстве. Предлагается приостановить обязательное требование по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимых подержанных автомобилях не только в Приморье, но и на всём Дальнем Востоке. Правда, оговаривается ограничение — приобрести и оформить такой автомобиль можно будет только один раз в год.

«Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим, как он будет работать, дальше определимся, что с этим делать. Я поручение по вашему обращению дам», — сказал Дмитрий Медведев.

Отметим, что накануне во Владивостоке автомобилисты провели акцию — все желающие могли приклеить на свои автомобили наклейки с лозунгом — «ГЛОНАСС в унитаз». Видимо, к приезду председателя правительства в районе аэропорта Владивостока появился билборд с такой же надписью.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморского края неоднократно выходили на митинги и пикеты против введения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для подержанных легковых автомобилей, ввозимых из Японии. На фоне требований по обязательной установке экстренной кнопки на автомобильном рынке Приморья наблюдался резкий спад продаж иномарок.