И все-таки бензин не удержали. Цены растут, а перспективы мрачные

Москва, , 05:59 — REGNUM Радость по поводу «стабилизации» цен на российском топливном рынке оказалась преждевременной. Почему все действия правительства по сдерживанию цен обернулись фарсом, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Грозные обещания властей о введении заградительных пошлин о введении заградительных пошлин на экспорт оказались пшиком, а решение о заморозке цен в рознице и мелком опте не смогло ничего противопоставить маневрам крупных компаний, которые легко обошли эти преграды. Летние же уступки правительства, снизившего топливные акцизы, сыграли позитивную роль, замедлив рост, но спасти ситуацию так и не смогли. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), компенсирующие падение розничных доходов оптовыми продажами, переломили ситуацию в свою пользу.

Независимые же АЗС, а это около 60% рынка, попали в бедственное положение, оказавшись в тисках между розничными и оптовыми ценами. Нефтяные компании не снижают оптовые цены, игнорируя опасную ситуацию с ними, а антимонопольная и налоговые службы набрасываются как раз на розничную продажу. Вмешиваются в и без того тревожную ситуацию на топливном рынке и непредусмотренные факторы, вроде массового закрытия на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, выбравших для своей остановки «самое подходящее» время. А впереди еще рост акцизов и налогов.

Читайте статью Оскандалились: цены на АЗС растут вопреки обещаниям нефтяников и чиновников и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «Бензиновый ажиотаж».