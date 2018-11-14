«Святое дело»: о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ

Барнаул, , 12:23 — REGNUM Если в России, согласно постановлению, подписанному российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году будет осуществляться в два этапа, то в Барнауле (Алтайский край) таких этапов будет целых три. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, комментируя предстоящую двухэтапную индексацию тарифов в связи с запланированным повышением НДС:

«В Барнауле ситуация еще забавнее, так как предстоит повышение тарифов ЖКХ трижды за год! Со 2 ноября 2018 года повысили тариф за отопление — плюс 2,68%, сославшись на то, что изменена схема теплоснабжения. А реально просто освободили бюджет города от социальных выплат жителям домов, получающих тепло от малых котельных — прежде всего домов поселка Южный. Теперь этим жителям бюджет не будет компенсировать высокий тариф за счет повышения тарифов домам, получающим тепло от второй и третьей барнаульских ТЭЦ. С 1 января 2019 года вырастет естественно НДС, надо оплачивать и за воду, и тепло, и электроэнергию. Ну, а уж с 1 июля — «святое дело».

Проблема то в том, что весь этот рост тарифов при существующем механизме просто уходит на «латание дыр» в устаревшей инфраструктуре и архаичных технологиях. В то время как другие страны вышли на технологии «две трубы». Поэтому проблема не столько в том, что тарифы растут, а в том, что этот рост просто уходит не туда».

Как уже сообщало ИА REGNUM, принятое постановление об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Российской Федерации в 2019 году направлено на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги не превышала обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Первое повышение тарифов на ЖКХ составит 1,7%, оно состоится 1 января 2019 года, а с 1 июля 2019 года тарифы будут проиндексированы дополнительно на 2,4%. Всего в 2019 году плата вырастет на 4,1%, а не на «привычные» 4%.

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