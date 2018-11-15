Коммунист Коновалов вступил в должность главы Хакасии

Абакан, , 08:58 — REGNUM В Хакасии сегодня, 15 ноября, состоялась инаугурация избранного главы республики Валентина Коновалова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что церемония вступления Коновалова в должность прошла в Большом зале республиканского парламента.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии состоялся второй тур выборов главы с единственным кандидатом — Валентином Коноваловым, выдвинутым КПРФ. Жители региона могли голосовать за него или против. В итоге 30-летнего коммуниста Коновалова поддержали 57,57% избирателей, принявших участие в голосовании. Избирком признал выборы состоявшимися и действительными.

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