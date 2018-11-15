От загрязнений реки Вилюй пострадала рыба: у налимов отмирали ткани

Якутск, , 08:15 — REGNUM Некрозы тканей обнаружили учёные у налимов, выловленных в реке Вилюй в сентябре. Эксперты предполагают, что причиной болезни рыб стало загрязнение водоёма в результате ЧП на АЛРОСА, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как строить в Якутии химзаводы, если даже добыча ископаемых — катастрофа?

При осмотре предоставленных местными жителями экземпляров выловленной из Вилюя рыбы в ней чётко были выявлены некротические явления.

«Последние наши исследования выявили патологические изменения в гонадах и кровеносной системе налимов, выловленных местными жителями из реки Вилюй в районе села Сюльдюкар, — цитирует газета «Якутия» директора НИИПЭС Григория Саввинова. — Всего было пять экземпляров — три самца и две самки. У обеих самок налима обнаружены некрозы тканей гонад. У одной из них некротическое уплотнение гонады привело к тому, что соединительнотканная оболочка гонады прорвалась. В итоге икринки растеклись по всей полости тела. Это привело к воспалительным явлениям. Кроме этого, в полости образовались множественные спайки органов».

Как отметил учёный, по результатам исследований во ВНИИ метрологии имени Менделеева (Санкт-Петербург) в загрязнённых речных водах, помимо превышения нормативов ПДК по железу (до 10 раз), алюминию (14 раз) и меди (до 3,6 раза), также обнаружены спиртовые эфиры (диацетат глицерина + триацетат глицерина, бутилцитраты), амиды жирных кислот (пальмитиламид, олеиламид, стеариламид), АПАВ, НПАВ и КПАВ. По мнению питерских экспертов, данные поверхностно-активные соединения, возможно, являются компонентами собирателей и пенообразователей, применяемых для флотационного обогащения минерального сырья. Для более достоверной информации необходимы дополнительные сведения о технологическом процессе на дражном полигоне «Иреляхская россыпь», подчёркивают проводившие исследование учёные.

Читайте также: Загрязнённая вода якутского Вилюя: людям можно, рыбе — нет?

Выводы о состоянии ихтиофауны Вилюя можно будет сделать только после завершения комплексного исследования, а пока данные таковы: обнаруженные патологические явления у рыб, возможно, могут быть следствием негативного влияния промышленных и бытовых стоков на водную среду. Окончательные результаты исследований будут известны в конце декабря. Полученный материал послужит основой для будущих комплексных экологических исследований, запланированных в ближайшие годы в бассейне реки Вилюй, пояснил Григорий Саввинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа из дамб дражных котлованов АЛРОСА прорвалась загрязнённая после добычи алмазов вода. По данным минэкологии республики, следствием ЧП стало то, что допустимые концентрации ионов металлов и взвесей в течение месяца были превышены в реке Вилюй, из которой пьют воду жители четырёх районов республики. Контролирующие органы и прокуратура считают, что в аварии виновата АЛРОСА, не следившая должным образом за состоянием своих дамб. Компании должна возместить ущерб в размере более 27 млрд рублей.

Читайте также: Жители Якутии — АЛРОСе: «Мы не можем жить без питьевой воды!»