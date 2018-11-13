Вклады «спящих» клиентов предложили передавать в бюджет РФ

Москва, , 07:24 — REGNUM В России невостребованные вклады могут стать ещё одним источником пополнения бюджета. Предложение передавать «зависшие» на счетах «спящих» клиентов средства в настоящее время изучают депутаты Госдумы.

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Как уточнил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, слова которого приводит РИА Новости, эта мера может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды.

Пока вопрос только находится в стадии проработки, есть много моментов, которые требуют обсуждения. В частности, необходимость создания специального госфонда, на котором будут аккумулироваться эти средства. При этом, по словам парламентария, речь идёт о миллиардах рублей.

«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся», — добавил Аксаков.

Напомним, в конце 2016 года Госдуме было предположено принять закон, согласно которому «забытые» вклады должны быть переданы региональным властям. При этом обязательным условием являлось то, что они пойдут на поддержку благотворительных организаций.

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Это должно было коснуться открытых до востребования счетов, операции по которым не совершались более 10 лет. Если после года розысков вкладчик не объявится, по решению суда деньги на вкладе могут быть признаны бесхозными, а уже после этого поступить в региональный бюджет.

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