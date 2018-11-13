«И нас не спросили»: на Ямале жители посёлка «воюют» за районную больницу

Салехард, , 19:18 — REGNUM Решение департамента здравоохранения ЯНАО о реорганизации больницы посёлка Харп и присоединении её к Аксарковской Центральной районной больнице вызвало народные волнения. Жители посёлка опасаются, что за медицинской помощью им придётся ездить за 115 километров. К разрешению конфликтной ситуации подключилась Общественная палата ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе палаты.

Почему реорганизация?

Общественные слушания о реорганизации больницы посёлка Харп прошли в Салехарде 9 ноября 2018 года. В них, по сообщению Общественной палаты ЯНАО, приняли участие жители посёлка Харп, представители Харпской районной больницы, Аксарковской центральной районной больницы, поселковые власти, представители департамента здравоохранения ЯНАО, Счётной палаты региона и окружного профсоюза работников здравоохранения.

Директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков пояснил собравшимся, что ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница» предполагает обслуживание населения в количестве 20−100 тысяч человек, тогда как посёлок населяют около шести тысяч человек, а количество прикреплённого к больнице населения составляет 3970 человек. Соответственно, для жителей Харпа медицинская помощь должна быть организована в объёмах врачебной амбулатории.

«Учитывая специфику организации медицинской помощи в посёлка Харп, где работает отделение восстановительного лечения, департамент здравоохранения ЯНАО считает целесообразным организовать медицинскую организацию в статусе участковой больницы», — сообщил собравшимся Сергей Новиков.

Как будет предоставляться медпомощь?

Заместитель главного врача Аксарковской центральной районной больницы Мансур Исхаков заверил, что жителям посёлка не нужно будет ездить в райцентр за медицинской помощью, то есть за 115 километров от дома. Медперсонал никто не тронет при реорганизации, как и стационарное отделение и число койко-мест. Произойдёт сокращение исключительно управленческого аппарата.

«Войдя в состав нашей больницы, вы не будете касаться вопросов лицензирования и торгов. Мы сможем при необходимости перераспределять оборудование и медикаменты, которых не хватает. Это улучшит оказание медпомощи. Будучи в единой системе, мы сможем добиться улучшения ситуации, к примеру, с ранним выявлением онкологии», — передаёт обращение Мансура Исхакова к харповчанам газета «Красный Север».

Кроме того, он пообещал, что в Харп будут приезжать из Аксарки бригады дефицитных узких специалистов, таких как лор, окулист, психиатр, инфекционист. А заместитель главы Приуральского района по социальным вопросам Вера Шлапакова пообещала 15 управленцам больницы, которым грозит сокращение, трудоустройство.

Население согласно?

На общественных слушаниях жители посёлка согласились с реорганизацией большинством голосов, но при условии исполнения обещаний.

Как сообщает газета «Красный Север», исполняющая обязанности главного врача харпской больницы Майя Носова считает, что, выполняя в должном объеме госзадание, не имея дебиторской задолженности, медучреждение не должно становиться филиалом.

Между тем после реорганизации нынешнему руководству больницы понизят статус: главный врач превратится в заведующую участковой больницей, а главная медсестра станет старшей. Снижение статуса подразумевает меньший оклад.

Может статься, что конфликт подогревается искусственно, полагают некоторые граждане. Но и результаты общественных слушаний, где якобы жители Харпа согласились с реорганизацией районной больницы, не идеальны. Чувство несправедливости осталось у харповчан, которые задаются вопросом: почему общественные слушания прошли в Салехарде, а не в посёлке?

«Голосование было. Но 12 человек приехало с Харпа. Остальных с кабинетов нагнали сотрудниц, которые и знать не знают о Харпе и его жителях. Мы проголосовали против 10 голосов. «За» голосовал Салехард — 23 голоса. Всё продуманно у них было. Мы поехали, несмотря на погодные условия. Позор тем, кто молча сидел дома! Нас было мало, мы на заседании проиграли бой. Если жителям не все ровно, то есть шанс выиграть эту войну», — пишет в социальной сети одна из жительниц посёлка, участвовавшая в голосовании.

Её поддерживают жители Харпа, которые считают общественные слушания о судьбе больницы в Харпе за пределами посёлка манипулятивными и нечистоплотными.

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