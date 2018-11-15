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Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику за рекорд по отжиманиям

Общество

Чеченский лидер назвал юного спортсмена примером для подражания

Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику за рекорд по отжиманиям
Значок Мерседес

Грозный, 15 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  Пятилетний житель Чечни Рахим К. получил Mercedes в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова. Такой награды ребенка удостоили за рекорд по количеству отжиманий от пола, который он установил на днях.

Встретившийся с юным спортсменом Кадыров сообщил ему, что машина куплена по поручению Аймани Кадыровой — президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — цитирует чеченского лидера ТАСС.

Прямо на капоте нового автомобиля пятилетний рекордсмен продемонстрировал главе Чечни свои способности, заверив, что может увеличить свой рекорд, отжавшись до 5000 раз.

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Напомним, пятилетний житель села Дуба-Юрт Рахим К. 12 ноября побил мировой рекорд по отжиманиям. За два с половиной часа без перерыва он отжался от пола 4105 раз. Свой рекорд юный спортсмен посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову. Он поздравил Рахима с таким достойным достижением и отметил, что его главным рекордом является то, что «миллионы мальчишек во всем мире благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира».

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