Прецедент: пассажиры АК «Якутия» вернули деньги за невозвратные билеты

Якутск, , 12:00 — REGNUM Жителям Красноярского края удалось взыскать через суд с авиакомпании «Якутия» около 70 тыс. рублей за неиспользование невозвратных билетов. Поводом для подачи иска стало то, что супружеская пара не смогла полететь своим рейсом по уважительной причине — госпитализации в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Случай, который стал поводом для иска, произошёл в январе 2018 года, информирует портал Право.ру. Тогда семейная пара должна была лететь из Красноярска в Якутск, но в аэропорту мужчине стало плохо. После экстренного осмотра пассажир был госпитализирован, и супруга осталась вместе с ним. Впоследствии клиенты АК «Якутии» попытались вернуть потраченные на билеты деньги, но в билетной кассе им отказали под предлогом, что подать такую заявку было нужно до окончания регистрации на рейс.

Супруги обратили в суд и их иск был частично удовлетворён — каждому из них возместили порядка 34 тыс. рублей. В эту сумму вошла не только стоимость билетов, но также неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред и штраф.

Авиакомпания настаивала, что о вынужденном отказе от перевозки её не уведомили надлежащим образом. Но Красноярский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 17 октября приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании будут обязаны возвращать деньги за билеты тем пассажирам, которые были вынуждены отказаться от полета из-за болезни члена семьи или близкого родственника.