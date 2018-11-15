Госдума частично декриминализирует статью 282 УК

Москва, , 12:29 — REGNUM Пакет президентских законопроектов, направленных на декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дискуссия по поводу правоприменения началась почти сразу после принятия закона об уголовной ответственности за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.

«Для некоторых граждан это вылилось даже в возбуждение уголовных дел и «посадки», когда за лайки и репосты, за какие-то истории стали возбуждать дела даже против тех лиц, у которых не было умысла экстремистской направленности», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Поправками предлагается либерализация статьи, первая часть «экстремистской» статьи 282 УК переводится в КоАП.

«Это (значит, что) нет судимости, нет других проблем, связанных с судимостью по Уголовному кодексу», — пояснил Крашенинников.

Однако во второй раз нарушитель будет привлекаться уже по УК.

Нормы будут иметь обратную силу, соответственно, те дела, которые были возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены.

«Что касается приговоров — тоже будет обратная сила», — уточнил Крашенинников.

Пакет законов Госдума может принять в декабре.

В 2017 году фиксируется рост дел по статье 282 УК на 20% — 583 дела, в 2018 году — 235 дел, привел данные полпред президента РФ Гарри Минх.

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