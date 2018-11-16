Поборы и оскорбления: в Дагестане уволен директор школы

Махачкала, , 11:16 — REGNUM Мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров потребовал от директора одной из местных школ Касума Ю. написать заявление об уходе. На руководителя учреждения поступали многочисленных жалобы от учителей, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что педагоги заявили в мэрию о поборах с них и с родителей учащихся в размере от восьми до восемнадцати тысяч рублей. Кроме того, учителя рассказали о грубости со стороны администрации школы и оскорблениях в их адрес.

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Среди отмеченных сотрудниками школы нарушений также называются отсутствие ремонта в классных кабинетах, тогда как кабинет директора отремонтирован, неправомерное распределение почасовых нагрузок и т. д.

Вслед за директором также были уволены его заместитель и завхоз школы. В отношении самого Касума Ю. также может быть возбуждено уголовное дело.

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В течение текущей недели, с 12 по 16 ноября, это уже третий случай увольнения директора школы в Дагестане. Так, в Цунтинском районе республики руководитель одной из школ получал зарплаты за несуществующих сотрудников. На основе фиктивных выписок за два года он «заработал» свыше 280 тысяч рублей, сообщили в СКР.

Позже под следствие попал и директор школы города Кизляра. Он подозревается в присвоении себе премий пяти педагогов в размере почти 200 тысяч рублей. Перед этим он сообщил им, что выплаты были начислены по ошибке и их якобы нужно вернуть в районную кассу.