Сделать так, чтобы самозанятые захотели платить налоги, никто не пытается

Якутск, , 09:30 — REGNUM Работающим дома на себя людям нужен стимул для того, чтобы захотеть отдать часть своих денег государству. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко.

Читайте также: Госдума приняла законы о налогах на самозанятых

Она напомнила, что первый закон, призванный вытащить из тени предпринимателей, принимался два года назад, и его результат в Якутии был таков: по всей республике вышли из тени всего 1 132 человека.

«Заработал ли этот закон в России? А чем отличается новый закон от этого? — задаёт наводящие вопросы Ирина Котенко, поясняя — в предыдущем законе условия были даже намного лучше: заплатите 10 тыс. рублей и работайте, ни налоги платить, ни отчёты сдавать никто не заставлял. А в новом законе — 4−6% от поступающего дохода. Человек, который, например, работает на дому, пойдёт платить эти налоги? Нет. Ему комфортно сидеть дома и зарабатывать деньги, не платя налоги».

Читайте также: О новом законопроекте: «Люди не видят блага в уплате налогов»

По мнению Ирины Котенко, принятие закона о самозанятых имело бы смысл, если бы потенциальных предпринимателей, наоборот, заинтересовали бы снижением налоговой нагрузки или какими-нибудь интересными мерами поддержки.

«Показали бы преимущества ведения бизнеса, и тогда люди бы сказали: «Да, престижно заниматься предпринимательством». Бонусом могла бы быть возможность получать льготные кредиты в банках или какие-то дотации от государства, например. Нужно сделать так, чтобы люди захотели платить налоги», — считает руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!».

Особо Ирина Котенка подчеркнула то, что новый закон о самозанятых даже не решились на этот раз распространить на всю Россию — пока в программе участвуют только четыре региона страны.

Как сообщало ИА REGNUM, уже принятый в трёх чтениях закон о введении налога на профессиональный доход регламентирует создание налогового режима для самозанятых граждан в Татарии, Москве, Московской и Калужской областях. На новый режим смогут перейти те, у кого доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. При работе самозанятых с физлицами налоговая ставка составит 4%, с юрлицами — 6%. Эксперимент будет длиться десять лет.