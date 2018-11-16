Медведев пообещал Дальнему Востоку круглогодичные льготные авиабилеты

Владивосток, , 06:02 — REGNUM Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Приморье пообещал Дальнему Востоку существенное расширение программы льготных авиаперевозок. Теперь воспользоваться льготными авиабилетами жители ДФО смогут круглый год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дальневосточники в 2019 году останутся с льготными авиабилетами до Москвы

Программа субсидирования авиабилетов для жителей России и Дальнего Востока расширена. Теперь воспользоваться этой программой дальневосточники смогут круглый год. Дмитрий Медведев отметил, что уже подписал постановление, которое расширяет программу субсидирования авиаперевозок по всей стране и с ДФО в частности.

«Маршрутов станет в два раза больше, полёты будут осуществляться круглый год, а не с марта по декабрь», — сообщил Медведев.

Расширен, по словам премьера, и круг людей, которые смогут воспользоваться льготной программой. Теперь такое право появилось у многодетных семей.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко особо поблагодарил главу российского правительства за внимание к многодетным семьям:

«Мы сейчас сами принимаем законы, позволяющие поддержать многодетные семьи. Возможность поездок в Москву с детьми для них будет большим подспорьем», — сказал Олег Кожемяко.

С предложением увеличить период действия программы льготных авиаперевозок до круглогодичного к правительству РФ обратилась администрация Приморского края. Предложение поддержали Минтранс РФ и Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, проблему транспортной недоступности дальневосточники называют одной из главных причин, по которой они готовы уехать из региона. 14 ноября авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что в 2019 году не будет повышать стоимость билетов — откажется от индексации на процент инфляции. «Плоские» тарифы также продолжат действовать.