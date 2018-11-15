«Их злит, что неэлита возомнила о себе»: как измываются над сельской школой

Дарья Алексеева, Игорь Юдкевич, , 11:36 — REGNUM

Десятки родителей из села Ушаки Ленинградской области заступились за бывшего директора местной школы Нину Симанову. Пока местные власти пытаются представить дело как разбирательство с обвиняемой в служебном подлоге бывшей исполняющей обязанности директора, которая якобы устроила своего мужа сразу на 6 ставок, родители и педагоги буквально стонут. Они требуют вернуть директора, которого любит вся школа и уважает все село, и со своими требованиями идут в суд.

«Более сорока родителей и педагогов подписались под соответствующим документом, — сообщил корреспонденту один из защитников Симановой Олег Барсуков. — 15 ноября родители заявляют самостоятельные требования в поддержку Нины Симановой в деле о незаконном отказе в назначении её на должность директора школы по результатам конкурса, после которого она не могла не быть назначена на должность, поскольку заявилась на конкурс единственным кандидатом. И вот что здесь примечательно: прежние многочисленные публичные акции в поддержку народного директора школы можно было истолковать как угодно, мол, мало ли о чём сельчане «митингуют», можно было и просто утаить эту информацию (что многие СМИ, собственно, и делали). Теперь же родители и педагоги подают в суд за их собственными подписями конкретное исковое заявление, в котором русским языком и черным по белому заявлено о праве каждого на развитие своих детей».

Конфликт возник в 2017/2018 учебном году, когда местные власти захотели «оптимизировать» школу, родители учеников были против, а Симанова их поддержала. В апреле 2018-го она подала заявку на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора ушакинской средней школы, но конкурсная комиссия администрации Тосненского района Ленинградской области отказала ей в допуске якобы по причине нехватки у нее образования (притом, что образований у Симановой — три). Тосненский райсуд признал отказ незаконным, администрация подала апелляцию, а 11 октября на сайте Леноблпрокуратуры появилось сообщение о возбуждении в отношении Симановой уголовного дела о служебном подлоге в связи с тем, что она якобы назначила своего мужа на работу в школе «на должности: дворника, сторожа, учителя физики, лаборанта компьютерного класса, руководителя кружка робототехники и кружка видеомонтажа».

Нина Симанова, ныне учитель в ушакинской школе, на допросе в следственном отделе указала на фактические ошибки, содержащиеся в выводах тосненской городской прокуратуры, проводившей проверку хозяйственной деятельности школы. Супруг Симановой действительно работал в той же школе по совместительству учителем физики с нагрузкой 7,5 (семь с половиной) часов в неделю и дворником, причем выполнение обязанностей учителя и дворника не совпадали по времени. Более того, должностей лаборанта компьютерного класса, руководителя кружка робототехники и кружка видеомонтажа, на которые якобы был устроен ее супруг, в штатном расписании школы вовсе не существовало.

По мнению защитника Симановой, бывшего следователя со стажем, суть подозрений прокуратуры, как и материалы, на которых подозрение основано, «беспрецедентно глупы и тупы». Дело в том, что ушакинская средняя школа является казенным предприятием, что означает, что какие-либо самостоятельные (то есть без согласования с администрацией района и/или районным Комитетом по образованию) назначения на какую-либо должность директор делать не вправе. И что действительное количество оплаченных трудочасов супруга Симановой можно было определить элементарным истребованием в школе справки НДФЛ, в которой по месяцам расписано, сколько и за что учителю заплачено. Защитник полагает очевидным, что дело шито белыми нитками и что возбуждено оно скорее для тенденциозного информационного шума, яростно нагнетаемого районной администрацией для черной дискредитации скромного сельского учителя. Так чем же она не угодила?

В самих Ушаках, в разговорах с педагогами и персоналом школы и с родителями учеников выяснилось, что, возможно, если бы Симанова, как говорится, «просто выполняла свою работу», то на нее бы не стали давить. Но она начала людей просвещать — и, очевидно, властям это не понравилось, ведь просвещению сопутствует создание активного коллектива, общественного развития вокруг этой точки роста. Что это была за точка, почему ее больше нет и есть ли надежда на восстановление, охотно рассказывают жители Ушаков: история всколыхнула весь поселок.

«В свое время Нина Алексеевна сделала для школы всё. Мы не можем про нее сказать ничего плохого, спросите в Ушаках любого хоть на улице, и он вам это подтвердит», — говорит бабушка одного из учеников.

Мы и спросили — несколько десятков человек. Родитель одного из учеников рассказывает:

«У нас была очень интересная жизнь в плане различных мероприятий, мы ездили на экскурсии, дети их ждали, да и как человек и руководитель Нина Алексеева очень интересна, детей уважает, всегда искала новые формы работы. А сейчас мы всего этого лишены — с того момента, как это ее убрали. У нас начался регресс. Они хотят, чтобы дети не развивались и были послушными. Нина Алексеевна инициативна — а инициатива наказуема. И мы сейчас просто бьемся об лед, просим, чтобы нам ее вернули, — писали Грачёвой, даже Путину писали…»

О визите к Грачёвой Нине Лаврентиевне, председателю комитета образования администрации МО Тосненский район Ленинградской области, активисты рассказывают так:

«Были там, встретила нас ее зам, и мы спросили, почему на преподавание географии принят какой-то психолог, а нам ответили, что этому учителю наймут репетитора. Представляете? А музыку преподает у нас нынешний директор, госпожа Малова, она не имеет музыкального образования — но петь умеет, вот и преподает».

Людмила Матвеева, замдиректора по воспитательной работы в ушакинской школе № 2, бывший директор этой школы, коренная жительница Ушаков:

«Интересно, что их не устраивало образование Нины Алексеевны, с которой в школе не было проблем. Сейчас они поставили «своего» человека (с образованием ГОУ Боровичский педагогический колледж Новгородской области по специальности «Социальная педагогика») — но нам не начать толком учебный процесс. Мы хотим, чтобы до проведения конкурса на замещение вакантной должности нам оставили Симанову. Тем более, есть решение суда о том, что ее образование соответствует».

Матвеева полагает, что Нина Симанова имеет один существенный недостаток — чрезмерную деликатность, которая долгое время сдерживала педагогический коллектив и родителей от более активных действий. Как бы то ни было, ситуация теперь такова, что в школу, как многие говорят, не хочется приходить.

Интересная тенденция прослеживается в разных, казалось бы, эпизодах из нынешней жизни школы. К примеру, обеспечила Симанова ремонт туалетов — а теперь в них появились «новые» держатели: два гвоздя, отрез шнура и на нем висит рулон («Это оскорбление детей, в деревянных домах уже такого нет», — сетуют местные). Или вот теперь, рассказывает Матвеева, школа лишена возможности вывозить детей, заключать договоры с учреждениями культуры, потому что, по мнению руководства, школе не нужны посторонние. Опять же — около школы выполнен нулевой цикл строительства стадиона, сделан дренаж, но теперь площадка, на которой по программе Газпрома должен был бесплатно для школы строиться современный стадион, зарастает. Как рассказал один из педагогов, уже когда Симанова была отстранена, она позвонила в Газпром, где ей сообщили, что комитет образования отказался от их услуг.

Все это — примеры минимализма, сводящегося к формуле «главное, чтобы ничего не было», и данная тенденция прослеживается очень четко, подтверждая также версию защитника о том, что для власти самое главное в нынешнем обществе — тишина. Тишины ждут и от недовольных: по словам одной из матерей-активисток, ей уже намекнули, что ее ребенку еще надо школу закончить, а женщина из педколлектива рассказала, что у нее есть смс, где ей предлагают не спасать Симанову, «которую уже не спасти», а «спасаться самой». Но в то, что сделать ничего нельзя, люди не верят — и не просто не верят, а действуют. Пока что в ожидании результата педагоги с дрожью в голосе вспоминают день, когда Симанову отстранили, — 20 апреля 2018 года, незадолго до аттестации и праздничных мероприятий:

«В тот день у Нины Алексеевны сын поранил ногу, она поехала с ним в больницу, и с этого дня она числилась на больничном. И вот, как мы ее называем, «управляющая» школой докладывает, что у Симановой прогул. Приезжает комитет по образованию, администрация, и начинают делать инвентаризацию в школе. Хотя инвентаризация делалась буквально месяц назад. Получается, что замглавы районной администрации не зазорно считать парты? Дети плакали, не понимали, что происходит. Камеры отключили на момент этого «рейдерского захвата», кабинет Симановой опечатали… И ей дали приказ о расторжении договора…»

Родители рассказывают, что Симанову очень любят дети — к ней можно подойти по любому вопросу, причем буквально по любому, будь то вопрос учебы или косметологии.

«Раньше в час дня уроки закончились — и на улицу вываливает толпа, а взялась за дело Симанова — и дети в школе до 6 вечера, — говорит местная жительница. — Потому что КВН, кружки, им там интересно, они заняты».

«Мы посетили много городов, и это все было бесплатно, она не брала ни копейки из родительского кошелька или бюджета школы, — делится член педколлектива. — Дети имеют дипломы, грамоты, заслуги, ее деятельность результативна. И это в данный момент все прекращено, прекращена ее огромная работа как педагога, как руководителя, как матери для детей».

Нам рассказали о том, как у учеников росла успеваемость, как двоечники становились хорошистами, и даже об одном бывшем двоечнике, у которого благодаря Симановой появились пятерки по алгебре.

«Секрет Нины Алексеевы — в ее высоком уровне профессионализма, когда за минимум времени она разрешает ситуацию, с которой пришел ребенок, — считает Людмила Матвеева. — Она знает всех детей и все их проблемы, даже с вопросами косметологии к ней старшеклассники подходят. До прихода Нины Алексеевны на родительские собрания приходили 2−3 человека, с ее приходом и просветительской деятельностью даже жители стали приходить послушать и посмотреть».

Было еще много чего: как рассказала сама Нина Алексеевна, было «сотрудничество с Национальной академией предпринимательства, учеников начальной школы на школьном автобусе возили в бассейн, развивалось Российское движение школьников. Планировали развивать ГТО — не ради норм, а ради здорового образа жизни».

С горечью вспоминают в Ушаках о хобби, которое могло бы дать детям путевку в жизнь:

«У нас был развит КВН, дети занимали места и хорошо выступали, прошли множество конкурсов, все бесплатно. Когда в апреле Нину Алексеевну сняли — все прервалось», — сожалеет одна из матерей.

«КВН — огромный воспитательный ресурс, специалист из высшей лиги согласился готовить нашу команду, — рассказывает педагог, — Нина Алексеевна приняла его в штат для подготовки, мы арендовали в Тосно зал. Но как только Нину Алексеевну освободили от должности, на следующий же день и. о. директора позвонила тому человеку и сказала, что он нам не нужен, пусть приезжает и пишет заявление».

Бабушка одного из учеников возмущается:

«Нас откинули назад, для чего? Почему наши муниципальные власти занимаются попустительством? Они хотят довести нашу школу до закрытия, детей расформировать и сделать из школы то, что им выгодно. И хотят морального унижения детей. Власти давно нас закопали, в селе газа нет, тропинки мхом заросли, и это притом, что Ушаки — один из крупнейших поселков ЛО. Власти давно уже пользуются нашими финансами, и вот уже конфликт дошел до школы».

По селу упорно ходят слухи, что школу намерены развалить и закрыть. Поговаривают даже, что за нее получен задаток, именно поэтому столь агрессивна ситуация вокруг бывшей и. о. директора: и действительно, места красивые, лес рядом, зимой для лыжного отдыха вообще отлично. Вот и гадают местные жители, что можно сделать из их школы — гостиницу, турбазу или что еще.

«Когда я наблюдаю, как они неистовствуют, мне кажется, что они с удовольствием сровняли бы с землей не только нашу школу, но и поселок», — досадует местный житель.

Если ушакинцы в беседе с корреспондентами были порой весьма суровы в выражениях, то сама Нина Симанова оказалась на редкость уравновешенным человеком. Мы спросили ее о том, не стала ли камнем преткновения сама предложенная ей на конкурс программа, и о том, на что эта программа была нацелена:

«На развитие, на сотрудничество, на успешного ученика, на развитие коллектива — именно на развитие всех», — объясняет Нина Алексеевна.

Бывшая и. о. директора рассказала, как всего за два года из двенадцати учителей небольшой ушакинской школы один стал лучшим учителем здоровья в Ленинградской области, сама она стала лауреатом конкурса «Лучший учитель Ленобласти», и еще одна заняла третье место в области по нравственному воспитанию».

Примечательно в этой тяжелой и нервной ситуации ведет себя действующая и. о. директора, Зоя Малова, о которой местные жители отзываются с активной неприязнью, показывая фотографии из соцсетей, где она то стоит за прилавком, то сидит на птичьем дворе у пня с топором для рубки куриных голов. Мы спросили и. о. директора, что она думает о создавшемся положении, и получили сухой ответ:

«Все комментарии даны в администрации города. А я назначенный человек и никакого отношения к этому не имею».

Проблема в том, что для всех, кого затронула эта история, она не является рабочим моментом, по которому «все комментарии даются в администрации». Они переживают происходящее как свою личную трагедию, мучаются от стыда перед детьми, признаются, что уже не могут «жить в этой серости», подозревают, что причина такого отношения к ним в том, что они «не элита». «Казалось бы, человек наверху должен радоваться, что у нас самоуправление и общественное мнение, — и это оказалось самым страшным, когда «не элита» возомнила о себе», — звучало на встрече с ушакинскими активистами. Это действительно простая сельская школа, в которой вдруг появились признаки настоящего роста — не того, при котором прорывным образом развиваются разве что состояния олигархов, а такого, которое дает обычному человеку шанс выстроить свою жизнь, выйдя из заданных скудными возможностями рамок. Сейчас ушакинцы иронизируют, что кто-то пожаловался президенту на упавшее дерево, и тут же были приняты меры, а их беда остается висеть в воздухе. Но так как активистов много, они объединены желанием жить и идти вперед, они не трусят и за будущее своих детей готовы сражаться, есть надежда, что победа будет за ними.