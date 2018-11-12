СМИ: свердловскую чиновницу Глацких решили не увольнять

Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Оскандалившаяся свердловская чиновница Ольга Глацких может остаться во главе департамента молодёжной политики и отделаться выговором. Об этом сообщают СМИ региона.

Тем не менее в областном департаменте информационной политики заверили корреспондента ИА REGNUM, что у них нет информации о возможном выговоре. В ведомстве не знают, останется ли Глацких при своей должности.

Напомним, чиновница прославилась на всю страну словами «Вам государство вообще в принципе ничего не должно». 6 ноября 2018 г. губернатор Свердловской области временно отстранил Глацких от должности главы департамента молодежной политики региона. Чиновницу также убрали из свердловского политсовета «Единой России».