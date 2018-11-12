Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:17:07 МСК

СМИ: свердловскую чиновницу Глацких решили не увольнять

Политика

Скандал может обойтись одним выговором

СМИ: свердловскую чиновницу Глацких решили не увольнять
Иллюстрация: Midural.ru
Ольга Глацких

Екатеринбург, 12 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Оскандалившаяся свердловская чиновница Ольга Глацких может остаться во главе департамента молодёжной политики и отделаться выговором. Об этом сообщают СМИ региона.

Тем не менее в областном департаменте информационной политики заверили корреспондента ИА REGNUM, что у них нет информации о возможном выговоре. В ведомстве не знают, останется ли Глацких при своей должности.

Напомним, чиновница прославилась на всю страну словами «Вам государство вообще в принципе ничего не должно». 6 ноября 2018 г. губернатор Свердловской области временно отстранил Глацких от должности главы департамента молодежной политики региона. Чиновницу также убрали из свердловского политсовета «Единой России».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандал с чиновницей Ольгой Глацких и последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить