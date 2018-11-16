Социальное самочувствие граждан РФ за год ухудшилось

Москва, , 11:16 — REGNUM В России в октябре 2018 года большинство показателей социального самочувствия граждан оказалось хуже, чем в 2017 году. Ниже всего оказались показатели социального оптимизма и экономической ситуации в стране, выше всего — индексы политической обстановки и удовлетворенностью жизнью. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, лишь четверть опрошенных (25%) ожидают улучшения жизненной ситуации (своей и семьи). При этом 25% настроены негативно, а 40% респондентов считают, что через год ничего к лучшему не изменится. Число граждан, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, превышает долю тех, кто видит положительные сдвиги (27% и 13% соответственно).

При этом в целом жизнь устраивает 58% жителей России, недовольны ею 16%, 21% опрошенных не смогли ответить определенно. Политическую обстановку в стране как «хорошую» и «очень хорошую» оценивает 21%. Треть граждан (30%) уверены, что общий курс развития России правильный.

Опрос проведен 23 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года, по данным опроса, показатели социального самочувствия жителей России улучшились. Так, индекс удовлетворенности жизнью в феврале 2018 года составил 55 п. — против 42 п. в феврале 2016 года.

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