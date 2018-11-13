Москва, , 10:31 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует нулевой рост реальных доходов граждан РФ по итогам 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«В прогнозе рост реальных доходов на этот год населения поставлен как 3,4%. Но поскольку за январь-сентябрь он составил пока 1,7% в последние два месяца реальные доходы падали. Мы ожидаем, что рост реальных доходов будет, конечно, существенно меньше, возможно, даже нулевым в этом году, и мы снова не вырастем», — заявил Кудрин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин предупредил о рисках нулевого роста доходов населения в 2018 году