Дегазация «Тимохово»: травили, травим, будем травить

Дарья Антонова, Игорь Свирин, Черкасский Андрей, , 18:58 — REGNUM

Так совпало, что группа корреспондентов ИА REGNUM решила проинспектировать печально знаменитый полигон «Тимохово» именно в тот день, когда администрация подмосковного города Электросталь устраивала очередной рандеву для озверевших от непереносимой вони жителей ближайших к свалке населенных пунктов. Увы, чиновникам оказалось с нами не по пути. Им то ли в силу землячества, а на самом деле по понятным для всех непредвзятых наблюдателей причинам, ближе оказались местные телевизионщики. Что не помещало нам побывать на полигоне, о чем мы сейчас и расскажем.

Не погружаясь слишком в глубокую предысторию вопроса, отметим, что дела у местных мусорных баронов, какое-то время шли нельзя желать лучшего. Мусор шел на свалку нескончаемым потоком, деньги за него исправно получались, какая часть черным налом, какая в белую, а также насколько соблюдались регламенты эксплуатации полигона, общественность доподлинно не узнает уже никогда. Закономерным итогом столь эффективной деятельности стали постоянные ЧП и уголовное дело против владельца.

Нас же интересует 27 апреля 2018 года, в этот день в Ногинском районе Московской области был введен режим ЧС, и объявлена программа экстренной дегазации полигона. Тут многим показалось, что 5-летние хождения по мукам местных жителей вот-вот закончатся. Как-бы не так, в конце апреля настоящие проблемы только начались, и связаны они отнюдь не с вонью, а точнее находящихся в свалочном газе токсичных веществах.

Экстренно «дегазировать» «Тимохово» назначили горячо отрекомендованного подмосковной администрацией, как просвещенного европейца, и специалиста мирового класса господина Кайзера, который до того столь же успешно «дегазировал» полигон «Кучино». ИА REGNUM не раз писало о методе дегазации господина Кайзера, повторяться не будем. Отметим только, что по утверждениям некоторых наших коллег, настоящие владельцы суперуспешной европейской компании «Экоком» пребывают в Москве, может быть, и так, кто же знает наверняка. Но точно то, что данный метод наносит непоправимо больший вред людям и окружающей среде, нежели выходящий до того свалочный газ, и сопоставим разве что с горящими полигонами.

Подробности читайте здесь: Взрыв яда возле Москвы: свалочный газ сожгут без экологической экспертизы

Показав свою высокотехнологичность при дегазации свалки «Кучино», шутка ли, набурили скважин вывели газ на факел и давай белый свет обогревать. Дешево, сердито и неважно, что бюджет дегазации от нескольких сотен миллионов рублей вырос до нескольких миллиардов, а вонь дошла до стен Кремля. Интересно президент обонял работу европейских профи? А, может быть, из-за московских владельцев, но весной сего года господин Кайзер поехал «дегазировать» свалку под Электросталью. Где также набурил скважин и стал жечь газ, отравляя на многие километры округу. Не будем пересказывать ученых, лучше них про диоксины и прочие отравляющие вещества никто все равно не скажет, поэтому просто прочтите вот эту статью: О принципиальной непригодности технологий мусоросжигания для России

Однако под Электросталью у господина Кайзера что-то пошло не так, и пришлось в срочном порядке запускать вторую очередь дегазации свалки. В конце августа 2018 года на полигоне приступили к монтажу второй очереди системы дегазации, только в этот раз решил не бурить, а делать проколы. Как рассказал 31 октября на встрече с местными жителями сын владельца полигона (на которую постеснялись брать ИА REGNUM ), все стало несравнимо лучше, чем прежде, и оборудование-то у них частично отечественное, и прокалывать это, знаете ли, не бурить и прочая, и прочая. Только вот незадача, они не просто забыли поставить фильтры, они их и не собираются ставить.

Так что дорогие сограждане живите себе спокойно, дышите не только вонью свалочного газа, но и таблицей Менделеева из продуктов сгорания. И с удовольствием вкушайте плоды с соседних садов и полей и с не меньшим удовольствием вкушайте продукты животноводства. А скоро к этому «великолепию» добавится мусоросжигательный завод.

О нашей прошлой экспедиции в Волоколамск читайте и смотрите здесь: «Ядрово» и смерть Волоколамска: репортаж по следам дегазации