Хинштейна не накажут по ст. 282 УК за пост о ценах в столовой Госдумы

Москва, , 12:59 — REGNUM Депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия»), опубликовавшего в соцсети пост о ценах в столовой нижней палаты парламента, не будут привлекать к уголовной ответственности за возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом в ходе дискуссии вокруг 282 статьи Уголовного кодекса РФ (УК) заявил депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

«Зайдите на первую страничку Яндекса, посмотрите, какие там главные новости. Одна из главных новостей — вообще первая была: депутат рассказал о стоимости еды в Госдуме, в столовке. И потом посмотрите реакцию. Народ бесится, говорит: «Да они там зажрались», «Да они за наш счет живут». Вот это возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Понятно, что этого депутата никто к уголовной ответственности за это никто не привлечет по уголовной статье», — заявил Иванов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») опубликовал в Twitter фотографию меню с ценами в парламентской столовой.

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