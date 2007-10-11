Крушение Ту-154 под Донецком 22.08.2006
Власти Санкт-Петербурга поблагодарили донецких коллег (Украина)
Правительство Санкт-Петербурга и губернатор Валентина Матвиенко выразили Донецкой областной государственной администрации и лично ее главе Владимиру Логвиненко глубокую благодарность и искреннюю благодарность за создание на месте катастрофы самолета ТУ-154 мемориала памяти погибших и организацию...
11 октября 2007
Губернатор Санкт-Петербурга возложит цветы к памятнику погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком (Украина)
В рамках официального визита петербургской делегации в город Донецк, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко сегодня, 22 сентября, встретится с главой администрации Донецкой области Украины Владимиром Логвиненко и председателем донецкого областного совета Анатолием Близнюком. Как сообщили...
22 сентября 2007
"Авиакатастрофу в Сухой Балке забыть невозможно": экс-начальник донецкого МЧС Украины
Спасатели год назад сделали все возможное, а забыть трагедию ни у кого не получилось. Об этом сегодня, 23 августа, корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший начальник Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Леонид Касторский, руководивший сводными отрядами...
23 августа 2007
Память погибших в авиакатастрофе под Донецком почтили минутой молчания (Украина)
Сегодня, 22 августа, у поселка Сухая Балка под Донецком прошла траурная церемония открытия памятника погибшим в авиакатастрофе российского самолета Ту-154, которая случилась ровно год назад, - сообщает корреспондент ИА REGNUM в Донецке. В церемонии приняли участие родные и близкие погибших...
22 августа 2007
Имена жертв авиакатастрофы под Донецком увековечили на гранитных плитах
22 августа вспоминают жертв авиакатастрофы российского лайнера ТУ-154, который разбился ровно год назад в Донецкой области. На месте гибели 160 пассажиров и 10 членов экипажа пройдет траурная церемония и будет установлен мемориал памяти. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, имена всех пассажиров и...
22 августа 2007
Родственники жертв катастрофы российского самолета прибыли на Украину
Родственник жертв авиакатастрофы российского самолета, которая произошла 22 августа 2006 года в районе села Сухая Балка в Донецкой области Украины прибыли в Донецк. Об этом сегодня, 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Большинство россиян прибыло на чартерном самолете рейсом Санкт-Петербург...
22 августа 2007
Родственники погибших пассажиров рейса Анапа - Санкт-Петербург подадут в суд новые иски
Родственники погибших пассажиров Ту-154 рейса Анапа - Санкт-Петербург подадут второй круг исков в Московский районный суд Санкт-Петербурга к авиакомпании " Пулковские авиалинии " (ныне ГТК "Россия" - прим. ИА REGNUM ) по возмещению морального ущерба. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом...
22 августа 2007
Петербургский губернатор: "Мы помним о жертвах авиакатастрофы и скорбим вместе с их родными"
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко сегодня, 22 августа, обратилась к родным и близким погибших в авиационной катастрофе самолета "Ту-154", совершавшего рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора. "Сегодня я хочу еще раз выразить...
22 августа 2007
В Донецке открывают памятник жертвам авиакатастрофы, произошедшей год назад (Украина)
В Донецкой области сегодня, 22 августа, откроют монумент в память о жертвах крушения российского лайнера Ту-154. Исполняется год с момента авиакатастрофы, которая унесла жизни 170 человек. Имена всех пассажиров и членов экипажа высечены на гранитных плитах, на этом настояли их родственники, -...
22 августа 2007
Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком примут участие в открытии мемориала
На месте катастрофы самолета Ту-154 авиакомпании "Пулковские авиалинии", совершавшего рейс Анапа - Санкт-Петербург, завтра, 22 августа, около поселка Сухая балка Константиновского района Донецкой области пройдет траурная церемония, в рамках которой состоится открытие мемориала, посвященного памяти...
21 августа 2007
В Донецке ждут россиян во главе с Матвиенко на панихиду по погибшим в авиакатастрофе год назад
22 августа в Донецкой области Украины пройдут траурные мероприятия, посвященные годовщине авиакатастрофы российского Ту-154, в которой погибли 170 человек. Об этом сегодня, 15 августа, корреспонденту ИА REGNUM в Донецке сообщил председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк. По его...
15 августа 2007
В Донбассе устанавливают плиты на месте прошлогоднего падения Ту-154 (Украина)
Сегодня, 10 августа, вблизи поселка Сухая Балка (Донецкая область Украины) начаты работы по установке гранитных плит с именами погибших авиакатастрофе Ту-154 под Донецком 22 августа 2006 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в Донецке сообщили в пресс-службе председателя Донецкой...
10 августа 2007
В Санкт-Петербурге освятили мемориальные плиты с именами погибших в авиакатастрофе под Донецком
На территории завода "Возрождение" в Санкт-Петербурге сегодня, 2 августа, состоялась торжественная церемония освящения мемориальных плит с именами погибших в катастрофе под Донецком. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия. Напомним, самолет компании "Пулково" (в настоящий момент - ГТК...
2 августа 2007
В "Пулково" вознаграждение за экономию топлива составляло 7-8% от зарплаты
Первый заместитель генерального директора ФГУП "ГТК "Россия" (правопреемника "Пулково" ) Геннадий Болдырев в ходе интернет-конференции сегодня, 20 февраля, ответил на вопрос журналистов о том что в авиакомпании существует система, стимулирующая персонал к экономии горюче-смазочных материалов (ГСМ)...
20 февраля 2007
Эксперт: Разбившийся пулковский Ту-154 оказался "в безвыходной ситуации"
Потерпевший в августе 2006 года катастрофу самолет Ту-154м авиапредприятия "Пулково" "оказался в безвыходной ситуации, о которой до сих пор не сказано ни в одном эксплуатационном документе". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал сегодня в ходе интернет-конференции...
20 февраля 2007
Смена стажера на опытного пилота была невозможна - ГТК "Россия" о гибели Ту-154
Андрей Ходневич, который, по мнению Межгосударственного авиационного комитета ( МАК ), из-за малого опыта не мог оказать помощь в управлении командиру воздушного судна Ту-154м авиакомпании " Пулково " (ныне - ГТК "Россия" ), "был пилотом, вводящимся в строй". Об этом, как сообщает корреспондент ИА...
20 февраля 2007
"Пулково" несогласно с тем, что виной аварии Ту-154 стал человеческий фактор (полный текст заявления)
Сегодня, 20 февраля, в ИА REGNUM поступило официальное заявление руководства ГТК "Россия" (правопреемник " Пулково ") относительно заключения комиссии межгосударственного авиационного комитета ( МАК ) по расследованию катастрофы Ту-154 22 августа 2006 года под Донецком. Публикуем его полный текст...
20 февраля 2007
Правительственная комиссия возложила вину за авиакатастрофу под Донецком на экипаж
Правительственная комиссия, расследовавшая причину падения самолета Ту-154 "Пулковских авиалиний" под Донецком, 18 февраля обнародовала свои выводы. По заключению экспертов, вина лежит на экипаже. Пилоты приняли неверное решение - это стало главной причиной крушения самолета. По мнению членов...
19 февраля 2007
Россия и Украина собираются установить памятник на месте крушения Ту-154
Власти России и Украины ведут переговоры по поводу установки на месте крушения Ту-154М "Пулковских авиалиний" памятника. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM об этом сегодня, 17 февраля, в Санкт-Петербурге заявила губернатор города Валентина Матвиенко. По ее словам, родственникам погибших в...
17 февраля 2007
Левитин: После расследования авиакатастрофы Ту-154М "Пулково" решено улучшить подготовку пилотов
По результатам расследования причин авиакатастрофы Ту-154М авиакомпании "Пулково" в России будет усилена подготовка пилотов, которые летают на подобном виде самолетов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 февраля, на пресс-конференции журналистам заявил министр транспорта РФ...
17 февраля 2007