В начале ноября перемирие в Газе остается крайне хрупким, а вера в его стабильность среди почти двух миллионов жителей осажденного анклава продолжает стремительно таять.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным Правительственного медиа-офиса в секторе, по состоянию на 2 ноября израильская армия совершила 194 нарушения соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 октября.

Эти нарушения носят системный и мноуровневый характер, включая не только прямые военные операции, приведшие к массовой гибели мирных жителей, но и целенаправленное блокирование гуманитарной помощи, что в совокупности создает реальную угрозу полного срыва мирного процесса и усугубляет и так катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

Несмотря на официальное провозглашение прекращения огня, военные операции Израиля в секторе Газа не прекращались, принимая различные формы, в том числе и форму прямых ударов, жертвами которых становились мирные жители.

18 октября израильский танк выпустил снаряд по автомобилю семьи Абу Шаабан в районе Зейтун. В результате прямого попадания погибли 11 человек, включая женщин и детей, которые всего лишь пытались проверить состояние своих покинутых домов, мечтая о возвращении к нормальной жизни.

Особенно трагичными и показательными стали события 19 октября, когда израильская авиация нанесла серию разрозненных смертоносных ударов по различным районам сектора, в результате погибли 45 человек. В тот же день в результате атаки на группу мирных жителей в городе Зувайда погибли 6 человек.

Почти одновременно удар беспилотника, нацеленного на палатку перемещенных лиц к северу от Хан-Юниса, унес жизни женщины и двух детей, которые искали убежища от предыдущих боев.

Еще два человека, включая журналиста, освещавшего последствия конфликта, погибли при ударе по западной части Зувайды.

Эти трагические эпизоды стали частью кровавой серии нарушений перемирия, которая достигла своего ужасающего апогея с 28 по 29 октября, когда массированные израильские бомбардировки унесли жизни около 100 человек, превратив надежды на мир в новую волну траура.

Среди жертв той ночи был и Амин аль-Зейн, чья история особенно ярко обнажила жестокость происходящего. Всего за полчаса до собственной гибели в результате удара по школе в Бейт-Лахия он давал проникновенное интервью, в котором искренне призывал людей возвращаться в свои дома на севере Газы, веря в безопасность и стабильность перемирия.

Его судьба стала горьким символом разрушенных надежд для тысяч палестинцев, в очередной раз обманутых в своих ожиданиях мира.

Тактика оправданий

Эти удары сопровождались целенаправленной приостановкой доставки гуманитарной помощи, что еще больше усугубляло страдания мирного населения.

Насилие принимает самые разнообразные формы: израильские удары регулярно наносятся вблизи критической гражданской инфраструктуры, а беспилотники проводят целевые ликвидации, как это произошло 30 октября, когда был убит палестинец в районе овощного рынка в Шуджаии.

Израильская армия оправдывает эти операции необходимостью защищать свои войска от угроз, особенно тех, что исходят от так называемой «желтой линии» — виртуального рубежа, разделяющего территорию. Однако совершаемые ими действия на практике ведут к гибели гражданских лиц.

Сложившаяся тактическая обстановка, по всей видимости, предоставила Израилю возможность более точно выявлять и целенаправленно уничтожать командиров ХАМАС, которые стали менее осторожными в условиях перемирия. Для каждого удара находятся оправдания — поводы или военные обоснования.

Согласно заявлению израильской армии, в ходе ряда операций, включая удары в конце октября, были убиты несколько командиров батальонов военного крыла ХАМАС — «Бригад Аль-Кассам». Среди них назывались командующий западным батальоном в Северной бригаде Газы Абдулла аль-Лидави и командир Хатим аль-Кудра.

Израильское командование утверждало, что среди погибших были три командира батальонов, два заместителя командира батальонов и шестнадцать командиров рот, что указывает на масштабность и систематичность операций, проводимых уже после заключения перемирия.

Израиль смог добиться успехов, которыми не мог похвастаться в период интенсивных боёв, воспользовавшись тем, что командиры ХАМАС покинули укрытия.

Гуманитарная блокада

Гуманитарные последствия израильских нарушений также носят многоплановый характер. Власти Газы заявляют, что с 10 по 31 октября в сектор были допущены 3203 грузовых автомобиля, что составляет лишь 24% от 13 200, предусмотренных сделкой.

КПП «Рафах» на границе с Египтом остается закрытым. Это блокирует эвакуацию раненых и еще больше ограничивает поток помощи.

Израиль также препятствует вводу тяжелой техники, необходимой для разбора завалов, под которыми, по оценкам, могут находиться около 9500 тел убитых палестинцев, которые ещё не были учтены в числе 68 500 погибших в Газе.

При этом для поиска останков израильских заложников техника пропускалась, что демонстрирует избирательный подход к выполнению гуманитарных обязательств.

Протокол соглашения также предусматривал развертывание более 300 000 палаток и мобильных домов для перемещенных семей, но этого так и не случилось: сотни тысяч людей по-прежнему остаются без крова и подвергаются дополнительным страданиям.

Угрозы Нетаньяху

Политический контекст лишь усугубляет ситуацию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, не скрывающий своего скептического отношения к перемирию, публично заявил, что в зонах, контролируемых израильской армией, все еще существуют «карманы» ХАМАС в Рафахе и Хан-Юнисе, и они будут уничтожены.

Хотя при американском посредничестве было достигнуто соглашение о беспрепятственном выводе этих отрядов ХАМАС из-за «желтой линии».

Нетаньяху настаивает на том, что уничтожение ХАМАС является ключевым принципом, и Израиль от него не отступит. Это создает постоянную угрозу возобновления полномасштабных боевых действий.

В результате перемирие, которое должно было стать мостом к миру, превращается в инструмент поддержания перманентной напряженности, где каждое нарушение оставляет палестинцев один на один с углубляющейся гуманитарной катастрофой, унося всё новые жизни.

Война без фронтов

Создается впечатление, что война в Газе не прекратилась, а лишь видоизменилась, приняв более коварные и изощренные формы.

Период номинального перемирия превратился в вялотекущую, но от того не менее смертоносную фазу конфликта, где смерть может подстерегать палестинцев в любой момент и в самом неожиданном месте.

Опасность утратила четкие очертания фронта и стала абсолютно непредсказуемой: она может прийти с неба в виде внезапного удара беспилотника, нацеленного вроде бы на одного человека, но убивающего всю семью в соседнем доме; она может скрываться за поворотом в виде снаряда, выпущенного по автомобилю с мирными жителями; она может обрушиться на палатку в лагере для беженцев или на очередь за хлебом.

Это породило состояние перманентного страха и психологической напряженности, при котором люди живут в ожидании удара, не имея ни безопасных зон, ни гарантий завтрашнего дня.

Перемирие, лишившее войну явных границ, сделало её в некотором смысле еще более бесчеловечной, превратив в рутину ужаса, где обыденные действия — поездка домой, прогулка по рынку, игра детей — стали смертельно рискованными.

Это состояние тотальной непредсказуемости и перманентного страха, при котором смерть может настигнуть человека в любой момент, является не просто побочным эффектом войны, а частью рассчитанной стратегии.

Парализуя общество изнутри, Израиль не ограничивается одними лишь периодическими ударами и открытым подрывом перемирия. Параллельно ведется другая, не менее просчитанная кампания, нацеленная на социальный раскол в Газе.

Её суть — методично размыть внутреннюю поддержку ХАМАС и столкнуть палестинцев друг с другом. Для этого используются различные тактики, включая целенаправленное финансирование и поддержку вооруженных формирований, оппозиционных ХАМАС, которым Израиль предоставляет ресурсы и карт-бланш на дестабилизирующую деятельность.

Эти группы, пользуясь вакуумом безопасности и общим состоянием безнаказанности, развязывают локальные войны за влияние, занимаются разграблением гуманитарной помощи, пытаются её контролировать, превращая в инструмент шантажа, и запугивают население.

Конечная цель этой многослойной войны — не просто военная победа, а тотальная дезорганизация палестинского общества.

Похоже, Израиль стремится создать в Газе устойчивый вакуум безопасности и управления, ситуацию хаоса, при котором любые попытки создания жизнеспособных палестинских институтов будут обречены на провал, а территория будет оставаться раздробленной и неспособной к консолидации, что лишает палестинский народ не только настоящего, но и политического будущего.

Кланы и экстремисты

В сложной схеме вооруженной раздробленности Газы, где палестинские ополчения и клановые сети бросают вызов монополии ХАМАС на власть, особую роль играют формирования, чья деятельность напрямую поддерживается Израилем.

Среди них наиболее заметной фигурой является Ясир Абу Шабаб, лидер так называемых «Народных сил». Его группировка замешана в разграблении гуманитарной помощи. Мало того, среди его соратников есть лица, чьи связи с международным терроризмом доподлинно установлены.

Помимо криминального прошлого самого Абу Шабаба, ранее известного наркобарона, судимого за торговлю наркотиками, его окружение включает видных сторонников террористического «Исламского государства»*. Сам Абу Шабаб смог бежать из тюрьмы лишь из-за израильских ударов в конце 2023 года.

Одним из командиров «Народных сил» является 33-летний Иссам Набахин, который ранее воевал в рядах ИГИЛ* на Синае. Как сообщается, он был приговорен к смертной казни за свои преступления в 2023 году, но сумел бежать из тюрьмы до казни. Другой видный член группировки, Гассан ад-Дейни, присягнул на верность ИГИЛ* в 2015 году, а ранее участвовал в похищении журналиста BBC News Алана Джонстона в 2007-м.

Несмотря на это Израиль оказывает группировке Абу Шабаба всестороннюю поддержку. Его боевики действуют из укрепленной базы в контролируемой израильской армией зоне в Рафахе, откуда они свободно выходят и грабят гуманитарные конвои, въезжающие через КПП «Керем Шалом».

Эта «деятельность» была официально задокументирована ООН. Согласно меморандуму Организации Объединенных Наций, Абу Шабаб был назван «главной влиятельной фигурой, стоящей за широкомасштабным и организованным разграблением» гуманитарной помощи.

В меморандуме также содержится вывод о том, что преступные группировки «могут получать выгоду от пассивной, если не активной, благосклонности или защиты со стороны израильских военных», что представляет собой прямое обвинение в адрес Израиля в поддержке групп, занимающихся грабежом.

Израиль в свою очередь продолжает обвинять в грабеже гуманитарной помощи ХАМАС.

Ещё одним из ключевых «партнеров» Израиля в Газе является могущественный клан Догмуш, чья вражда с ХАМАС длится с 1980-х годов. Этот клан обладает долгой историей участия в джихадистских группировках.

Его исторический лидер Мумтаз Догмуш, основатель «Армии ислама», в 2015 году публично принес присягу «Исламскому государству (ИГИЛ)»*.

Несмотря на задокументированные связи с одной из самых радикальных группировок в мире, Израиль напрямую обратился к клану с предложением о сотрудничестве. Как подтвердил нынешний глава клана Низар Догмуш, израильские чиновники предлагали ему взять под контроль гуманитарную зону в городе Газа в обмен на логистическую поддержку, включая поставки оружия и продовольствия.

«Израильтяне хотели, чтобы мы взяли на себя ответственность за гуманитарную зону в городе Газа, чтобы мы завербовали как можно больше членов наших семей, а они бы обеспечили материально-техническую поддержку — оружие, продовольствие и жилье», — заявил он.

Параллельно с «Народными силами» и кланом Догмуш в Газе действует ряд других вооруженных групп, создавая сложную паутину противоборствующих сил. На севере сектора оперируют «Северные силы Народной армии» под руководством Ашрафа аль-Манси, которые, как и формирования Абу Шабаба, заявляют о своей антихамасовской направленности и, по данным источников, используют схожую модель взаимоотношений с израильской армией.

В районе Хан-Юниса укрепилась «Ударная группа по борьбе с террором» Хусама аль-Асталя, который открыто заявляет о сотрудничестве с Израилем и западными странами, подтверждая, что его боевики получают от израильской армии помощь в логистике, воду и электричество.

Кроме того, свою роль в этом противостоянии играют и традиционные кланы — Хеллис, Ханидак, Джундия и Абу Верда. Некоторые их члены сформировали совместные ополчения, например «Силы народной обороны Шуджайи», которые, согласно израильским СМИ, получают от Израиля логистическую поддержку и выплату зарплат через Палестинскую администрацию. Хотя лидеры этих кланов зачастую дистанцируются от вооруженных фракций, описывая их как «отбившихся от рук».

В свою очередь ХАМАС проводит масштабные военные операции против банд, а также выявляет лиц, сотрудничавших с Израилем. Эффективность действий движения становится особенно очевидной в ситуациях, когда израильское прикрытие ослабевает.

Такие фигуранты, как Ясир Абу Шабаб, могут действовать, только находясь под непосредственной защитой израильской армии на своих базах. ХАМАС организовал на него несколько покушений, Абу Шабаба спасло лишь прямое военное вмешательство израильских военных.

После ожесточенных столкновений в районе Сабра, где ХАМАС выставил сотни бойцов в самом оплоте клана Догмуш, движение продемонстрировало свою способность проводить целенаправленные и мощные силовые акции и возвращать контроль над территорией.

В случаях, когда израильские войска отступали из определённых районов, сторонники произраильских кланов немедленно лишались прикрытия, оказывались под угрозой уничтожения и были вынуждены искать примирения с ХАМАС, который быстро восстанавливал свой контроль над этими территориями.

Сомнительная сила

Таким образом, поддержка Израилем таких фигур, как Ясир Абу Шабаб, и кланов, подобных Догмуш, с их историческими связями с ИГИЛ* является современным воплощением старой колониальной стратегии «разделяй и властвуй».

Цель — посеять хаос и раскол среди палестинцев, чтобы сделать восстановление единого управления в Газе невозможным. Премьер-министр Нетаньяху публично признавал эту политику, заявляя, что «активизация» палестинских кланов «спасает жизни солдат ЦАХАЛ».

Однако, как показывает практика, ХАМАС сохраняет достаточный контроль, ресурсы и решимость для того, чтобы пресекать действия коллаборантов. Пока эти группировки существуют лишь благодаря прямому военному прикрытию со стороны Израиля, а их реальная способность бросить вызов ХАМАС в долгосрочной перспективе остается сомнительной.

*Организация признана террористической и запрещена в России