В секторе Газа снова неспокойно. Израиль после кратковременной паузы возобновил удары по анклаву, попутно обвиняя палестинскую сторону в участившихся махинациях с телами заложников.

Иван Шилов ИА Регнум

ХАМАС зеркалит эти выпады, называя риторику Тель-Авива попыткой сорвать урегулирование и возобновить войну.

При этом в США на ругань двух оппонентов смотрят сквозь пальцы, продолжая заниматься решением смежных миротворческих задач.

Новые нарушения

Серьезное обострение обстановки в анклаве произошло 28 октября после череды спорадических стычек между израильскими силами и лоялистами ХАМАС за линией разграничения (так называемая «желтая линия»). Известно как минимум об одном погибшем с израильской стороны.

Ответ на эскалацию со стороны Израиля был быстрым и асимметричным: военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по крупнейшим населенным пунктам анклава.

По данным Минздрава Палестины, под огонь попали лагерь Бурейдж (центральная часть сектора Газа), несколько районов Газы, Рафаха и Хан-Юниса. В результате инцидента погибли 26 человек, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

Впоследствии удары продолжились и утром 29 октября, однако они носили скорее демонстрационный характер, основными целями стали дороги, ведущие в Газу и Хан-Юнис. Тем не менее палестинский Минздрав сообщает, что в анклаве по-прежнему ощущаются последствия первой волны ударов: общее число погибших к середине 29 октября выросло до 65 человек.

При этом в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не ищут гибких формулировок для описания происходящего. В официальных реляциях подтверждается, что приказ о новых «мощных атаках» стал прямым следствием локальных стычек в Газе.

И хотя основные удары по анклаву прекратились уже к полудню, а «режим тишины» был официально восстановлен, в Тель-Авиве не исключают новых карательных акций против ХАМАС.

Замедлить процесс

Параллельно множатся скандалы с затягиванием возвращения тел погибших израильских заложников.

Руководство ХАМАС настаивает, что выполняет обязательства по заключенному соглашению в полной мере, в том числе ведет инициативный поиск погибших израильтян в районах повышенной опасности с риском для жизней своих членов.

При этом в Тель-Авиве убеждены, что палестинскому сопротивлению известно место захоронения еще как минимум восьми погибших, но те намеренно не раскрывают эти данные, стремясь максимально затянуть и бюрократизировать процесс.

Более того, по версии израильских силовиков, ХАМАС почти не подпускает к процессу египетских и иорданских спасателей, прибывших в анклав помогать с поисками тел. Или же сообщает им заведомо ложные координаты, тем самым еще больше размывая район поисков.

Цель столь странных, на первый взгляд, манипуляций довольно проста: пока палестинская сторона занята возвращением тел, международные посредники не могут полноценно перейти к следующему шагу мирного плана, разоружению местных вооруженных группировок.

А поскольку гаранты новой сделки во главе с Дональдом Трампом ранее фактически дали добро на проведение обменов без четкого дедлайна, торопиться у ХАМАС резона нет.

Дважды обменянный

Недовольство израильской общественности подпитывают публикации Института судебной медицины «Абу Кабир», чьи сотрудники уполномочены властями вести идентификацию переданных ХАМАС останков заложников.

Последние несколько процедур подтолкнули экспертов к неутешительному выводу: возвращенные за прошедшую неделю тела в большинстве своем принадлежат неопознанным жителям анклава и ранее не включались в обменные списки.

Следовательно, за ХАМАС по-прежнему «числится» 13 невозвращенных заложников, в то время как палестинская сторона заявляет что их осталось только 7.

Более того, чтобы свести статистику переданных тел и уменьшить итоговый разрыв, представители движения все чаще идут на дополнительные ухищрения, якобы передавая тех, кто уже был предан земле.

Ярким примером тому служит Офир Царфати, чьи останки были возвращены в результате военной операции в конце 2023 года и похоронены в Израиле. Его тело вновь «обнаружилось» под завалами одного из тоннелей 28 октября 2025 года — спустя почти два года после похорон.

Тело передали Красному Кресту, а его извлечение презентовали как системную работу ХАМАС по поиску заложников. Примечательно, что сделано это было за несколько часов до истечения очередного ультиматума Белого дома.

С другой стороны, история о повторном возвращении Царфати известна преимущественно со слов израильской стороны.

Ни ХАМАС, ни Красный Крест официально не раскрывали имя заложника, извлеченного из-под завалов. Не было представлено и доказательств того, что движение выкрало его останки с территории еврейского государства.

А с учетом того, что израильская сторона не раскрывает местоположение могилы «дважды возвращенного», ссылаясь на неприкосновенность частной жизни, вопросы к этой версии только множатся.

При этом в ХАМАС считают, что Израиль намеренно раскручивает скандал, чтобы представить палестинцев недоговороспособной стороной и возобновить военную кампанию. Но уже под лозунгом мести за неупокоенных.

Оптимизм Трампа

Несмотря на то, что частота нарушений режима тишины растет, а ХАМАС демонстрирует все большую нервозность по отношению к официальному Тель-Авиву, в Белом доме считают, что проблем с поддержанием мирного соглашения нет.

Так, президент Дональд Трамп на фоне возобновления израильских атак заявил журналистам, что Тель-Авив «имеет право защищаться». Особенно в случаях, когда с его стороны есть подтвержденные потери.

Этим заявлением Трамп фактически официально подтвердил право Израиля на асимметричные ответы без ущерба урегулированию, а с учетом общей размытости формулировок оставил за израильтянами и право определять масштабы ответных акций.

Оптимизм Трампа понятен: за несколько дней до этого ему удалось уточнить контуры будущего послевоенного устройства Газы. В частности, договориться с Катаром о подготовке (и, что важнее, финансировании) международного миротворческого контингента.

До этого готовность самостоятельно обучить новые палестинские «силы безопасности» также вызвались Египет и Иордания.

Иными словами, формирование основы для долгосрочного мирного урегулирования, о котором говорил республиканец, близко к завершению. Дальнейшее же поддержание стабильности в анклаве ляжет уже на другие страны. А значит, гипотетические срывы урегулирования не нанесут репутации Трампа-миротворца почти никакого ущерба.