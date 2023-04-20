Пандемия Коронавируса
Врач оценил опасность нового штамма коронавируса «Арктур»
Новый штамм коронавируса «Арктур» не заслуживает большого внимания. Он, как и последующие разновидности COVID-19, будет меняться, мутировать, становиться более заразным, но при этом станет менее смертельным, уверен врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «Новый штамм «Арктур»...
20 апреля 2023
Врач-иммунолог Болибок: новая волна коронавируса идёт из Индии
Пандемия коронавируса не закончилась, новая волна заболеваемости идёт из Индии, сообщил корреспонденту ИА REGNUM врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. «Новая волна идёт из Индии. Там очень высокий уровень заболеваемости. Через месяц-два может дойти и до России, так как сейчас все ограничения...
14 апреля 2023