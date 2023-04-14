Москва, 14 апреля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса не закончилась, новая волна заболеваемости идёт из Индии, сообщил корреспонденту ИА REGNUM врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Новая волна идёт из Индии. Там очень высокий уровень заболеваемости. Через месяц-два может дойти и до России, так как сейчас все ограничения почти сняты, люди много путешествуют из страны в страну. При этом «старая» пандемия не закончилась. Люди каждый день заражаются, умирают. Цифры высокие. Если сравнивать с другими инфекциями, то раньше не было такого, чтобы по 4-6 тысяч людей в день в одной стране заражалось. А коронавирус даёт и сейчас такую статистику», — рассказал Болибок.

В то же время, причины для появления новой пандемии вируса птичьего гриппа H5N1 иммунолог не видит. На быстрое распространение и первые случая заражения человека обратила внимание британская компания в сфере здравоохранения Airfinity Ltd.

Владимир Болибок объяснил, почему птичий грипп не сможет вызвать большую заболеваемость среди людей.

«Птичий грипп не передается от человека к человеку. Люди им заражаются нечасто и при непосредственном контакте с птицей, как правило, с домашней, сельскохозяйственной. Заражение среди птиц происходит через кишечник, экскременты. У людей пандемию вызывают вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем. Кроме того, для птиц существуют вакцины от этого вида гриппа. Там же, где сейчас «гуляет» вирус H5N1, ситуация указывает на жадность среди фермеров. Они экономят деньги на прививках для птиц, поэтому грипп активно распространяется», — отметил врач.

Ранее в Bloomberg появилась информация о риске возникновения в ближайшее десятилетие новой пандемии, подобной COVID-19. Такую вероятность предрекли аналитики британской компании в сфере здравоохранения Airfinity Ltd. Основное опасение у авторов статьи вызвало быстрое распространение птичьего гриппа H5N1, которым уже успело заразиться несколько человек.