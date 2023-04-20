Москва, 20 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Арктур» не заслуживает большого внимания. Он, как и последующие разновидности COVID-19, будет меняться, мутировать, становиться более заразным, но при этом станет менее смертельным, уверен врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Новый штамм «Арктур» привлекает только названием. Да, он заразнее, но гораздо менее опасный. Прогнозы оправдались — из смертоносного вируса ковид и его штаммы стали заурядными. COVID-19 теперь с нами навсегда и постепенно превратится в обычное ОРЗ», — в беседе с ИА REGNUM поделился врач.

Он отметил, что все вирусы мутируют по своей природе, поэтому и у ковида появляются всё новые штаммы. По словам врача, также появляются подвиды аденовируса и ротавируса, но им уделяют меньше внимания, чем коронавирусу. Тем не менее Хухрев напомнил о важности соблюдения защитных мер.

«Как и при любом ОРЗ, нужно носить маску тем, кто заболевает, а не тем, кто боится. Здоровым, чтобы не заразиться, чаще мыть руки и ограничить посещение людных мест. А вакцинироваться или нет — каждый пусть решает сам. Практика показала, что привитые люди болеют не реже, чем непривитые» — считает Алексей Хухрев.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России к концу мая ожидается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Попова отметила, что новый штамм «Арктур» идёт из Индии и является гораздо более заразным, чем его предшественники.