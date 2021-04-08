Пожар в жилом доме в Анапе 12.03.2021
В Анапе жители пострадавшего от пожара дома возвращаются в свои квартиры
Спустя почти месяц после пожара в многоэтажном жилом доме на улице Лазурной в Анапе его жители начали возвращаться в свои квартиры, 7 апреля в квартиры вернулись жильцы шести этажей первого подъезда, сообщили в пресс-службе администрации города. «Управляющая компания завершает основные демонтажные...
8 апреля 2021
СК возбудил уголовное дело из-за пожара в Анапе
Уголовное дело по ст.168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» возбуждено следственными органами в связи с пожаров в восьмиэтажном жилом доме в Анапе 12 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону. Уголовное дело возбуждено в...
12 марта 2021
Пожар в жилом доме в Анапе потушен – МЧС
Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе на улице Лазурной полностью потушен по данным на 12:20 12 марта, об этом сообщается на странице ГУ МЧС Краснодарского края в Instagram. В МЧС уточнили, что в тушении участвовали 130 человек, привлекалось 34 единицы техники, от МЧС России — 95 человек и 23...
12 марта 2021
СК начал проверку из-за пожара в жилом доме в Анапе
Проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе начали следователи СУ СКР по Краснодарскому краю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе ведомства. «По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю...
12 марта 2021
В Анапе проверят законность мансардного этажа в горевшем доме
Законность строительства мансардного этажа горевшего дома в Анапе будет проверена, сообщили в администрации региона 12 марта. «Необходимо четко понять, как этот мансардный этаж был построен. Вызвать застройщика, проанализировать, как вводился дом», — дал поручение первый вице-губернатор Андрей...
12 марта 2021
В Анапе пожар повредил 23 квартиры
В результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе повреждены 23 квартиры, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому крае. Поврежденные квартиры располагаются на последнем, мансардном этаже. Также квартиры на седьмом и шестом этажах частично залиты водой. На месте пожара продолжаются...
12 марта 2021
Власти Анапы выплатят погорельцам по 10 тыс. рублей
Жители многоквартирного дома в Анапе, в котором утром 12 марта произошёл пожар, получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщили в администрации города. «Пострадавшим планируется оказание помощи в виде единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей. Организована комиссия по оценке...
12 марта 2021
В Анапе после пожара в жилом доме ввели локальный режим ЧС
Решение о введении локального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе, приняли власти города. Об этом 12 марта пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. «Главой города-курорта принято решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим...
12 марта 2021
Пожарные ликвидировали открытое горение в восьмиэтажном доме в Анапе
Сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение в мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Анапе. Об этом 12 марта сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. «В 09:50 (объявлена) ликвидация открытого горения по адресу: город Анапа, ул. Лазурная», —...
12 марта 2021
Названа возможная причина пожара в восьмиэтажном доме в Анапе
Пожар в восьмиэтажном жилом доме по улице Лазурная в Анапе мог произойти из-за аварийного режима работы электросети. Об этом 12 марта сообщил источник в экстренных службах. «По предварительным данным, к возгоранию в восьмиэтажном жилом доме в Анапе привел аварийный режим работы электросети», —...
12 марта 2021
В Анапе из-за пожара в жилом доме вводится режим ЧС
Локальный режим ЧС вводится в Анапе в связи с пожаром в восьмиэтажном жилом доме. Об этом 12 марта сообщила прокуратура Краснодарского края. «На место происшествия выезжал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, с участием которого создан и проведен оперативный штаб, главой города-курорта...
12 марта 2021
Загоревшийся в Анапе восьмиэтажный дом не является самостроем – прокуратура
Восьмиэтажный жилой дом в Анапе, в котором утром 12 марта произошёл крупный пожар, не является самостроем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «В настоящий момент установлено, что возгорание произошло на верхних этажах восьмиэтажного дома. Дом введен в эксплуатацию в 2008 году в...
12 марта 2021
Причиной пожара в жилом доме в Анапе могла стать нелегальная сауна
Причиной пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, из этой квартиры и пошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края 12 марта. Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара...
12 марта 2021
Пожарные локализовали возгорание в восьмиэтажном доме в Анапе
Сотрудники противопожарной службы локализовали пожар в восьмиэтажном жилом доме на улице Лазурная в Анапе. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. «В 08:50 (совпадает с мск) пожар в Анапе локализован на площади 3150 кв. метров», — приводи сообщении пресс-службы...
12 марта 2021
Жильцам загоревшейся в Анапе многоэтажки предоставят временное жильё
Власти Краснодарского края обещают помочь с временным расселением жильцам восьмиэтажного жилого дома, в котором утром 12 марта произошёл серьёзный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края. «Поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и докладывать об обстановке...
12 марта 2021
Пожар в жилом доме в Анапе локализован
Возгорание в жилом восьмиэтажном доме в Анапе, возникшее утром 12 марта, локализовали, об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Возгорание было локализовано в 08:50 на площади 3150 кв. м, уточнили в ведомстве. Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в жилом восьмиэтажном доме в...
12 марта 2021
В Анапе из горящей многоэтажки эвакуировали 300 жильцов
В Анапе из загоревшегося восьмиэтажного жилого дома эвакуированы 300 человек, сообщили в пресс-службе администрации региона 12 марта. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 04:19. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся мансардный этаж восьмиэтажного жилого дома, существует угроза...
12 марта 2021
Тушение пожара в восьмиэтажном доме в Анапе осложняет ветер
Усилившийся ветер препятствует пожарным в ликвидации возгорания в восьмиэтажном доме в Анапе. Об этом 12 марта сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного...
12 марта 2021
В Анапе произошел крупный пожар в восьмиэтажном доме
В восьмиэтажном доме в Анапе произошло возгорание, площадь пожара составляет 1500 кв. метров. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Уточняется, что сообщение о возгорании в многоквартирном доме, расположенном по адресу город Анапа, ул. Лазурная, поступило в 04:19 мск...
12 марта 2021