Анапа, Краснодарский край, 12 марта, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В восьмиэтажном доме в Анапе произошло возгорание, площадь пожара составляет 1500 кв. метров. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что сообщение о возгорании в многоквартирном доме, расположенном по адресу город Анапа, ул. Лазурная, поступило в 04:19 мск и после этого к месту происшествия сразу были направлены силы и средства.

Также указывается, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности и что в настоящее время производится эвакуация населения.

«По состоянию на 06:30 площадь пожара составляет 1500 кв. м, пожарные подразделения проводят тушение пожара также с применением высотной техники. Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в работах по ликвидации пожара задействовано 130 человек и 34 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске началась доследственная проверка по факту пожара на крыше жилого дома №43 по улице Сахалинской.