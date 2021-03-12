Краснодар, 12 марта, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе на улице Лазурной полностью потушен по данным на 12:20 12 марта, об этом сообщается на странице ГУ МЧС Краснодарского края в Instagram.

23.mchs.gov.ru Многоквартирный дом после пожара

В МЧС уточнили, что в тушении участвовали 130 человек, привлекалось 34 единицы техники, от МЧС России — 95 человек и 23 единицы техники.

https://www.instagram.com/p/CMUIBvjFqw2/

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Анапе поступило к спасателям в 04:19 12 марта. Огонь охватил более 3 тыс. кв. м. Выгорело 24 квартиры из 180.