Убийство иранского физика Фахризаде и его последствия
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке развязать войну
Война была целью убийства израильтянами физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил 14 декабря в ходе публичного выступления иранский президент Хасан Рухани. «Главной целью Израиля при убийстве Фахризаде была дестабилизация региона и война». Рухани Президент Ирана добавил, что организаторы убийства...
14 декабря 2020
Физик-ядерщик Фахризаде был убит из оружия НАТО — власти Ирана
Иранский физик-ядерщик, высокопоставленный сотрудник минобороны Мохсен Фахризаде был убит из оружия, используемого странами НАТО, заявил 9 декабря журналистам секретарь Совета целесообразности (совещательная структура при верховном лидере страны) Мохсен Резаи. Со ссылкой на данные начальника...
9 декабря 2020
В Иране заявили о задержании причастных к убийству физика-ядерщика
Задержаны несколько человек, причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщил 8 декабря помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан телеканалу Al-Alam. «Лица, участвовавшие в реализации этого убийства, часть из которых установлена и даже...
8 декабря 2020
Иран подтвердил версию об использовании спутника при убийстве физика
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамезан Шариф подтвердил, что физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое управлялось со спутника. «Для убийства Фахризаде использовались современные электронные средства со спутниковым управлением», — цитирует его...
6 декабря 2020
В США заявили, что Иран не будет мстить за Фахризаде до инаугурации Байдена
Иран не станет до инаугурации Джо Байдена вредить США, рассчитывая на ослабление санкций при новой власти в Белом доме. Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости» Об этом заявил 3 декабря спецпредставитель Штатов по Ирану...
3 декабря 2020
Эрдоган заявил, что убийцы Фахризаде хотели перессорить Ближний Восток
Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было направлено на то, чтобы поссорить между собой страны Ближнего Востока, сообщил 3 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение он высказал в ходе телефонных переговоров иранскому президенту Хасану Рухани. Турецкий лидер...
3 декабря 2020
Рухани пообещал Эрдогану отомстить за убийство физика-ядерщика Фахризаде
Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране будет отомщено, сообщает 3 декабря Tasnim. С таким заявлением выступил иранский президент Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Месть за кровь убитого в подходящее время является правом...
3 декабря 2020
Посольство Ирана в Индонезии осудило убийство иранского физика-ядерщика
Посольство Ирана в Джакарте решительно осудило недавнее убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Факризаде, сообщает CNN Indonesia. Посольство Ирана охарактеризовало инцидент как «акт трусости и государственного терроризма». Посольство призывает международное сообщество, правозащитников и...
3 декабря 2020
В США назвали Израиль виновником убийства иранского физика-ядерщика – СNN
В Израиль ведут нити устранения физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, офицера Корпуса стражей Исламской революции, передаёт 2 декабря CNN. Такой информацией поделился источник в руководстве Соединённых Штатов. Оказывается, израильские структуры давно «охотились» за Фахризаде. Как ранее сообщало ИА...
2 декабря 2020
В Иране установили причастных к убийству физика-ядерщика
Спецслужбы Ирана установили личности причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщил 2 декабря журналистам официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. По его словам, причастные к убийству установлены разведкой Ирана. «В настоящий момент изучаются все аспекты. Как...
2 декабря 2020
Убийство физика Фахризаде толкнет Иран к ядерной бомбе? – Strategist
После убийства ведущего ученого-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде спекуляциям в СМИ не было конца. Он был важной, хотя и малоизвестной фигурой в иранском правительстве, а также руководителем отдела исследований и инноваций в министерстве обороны Ирана, пишет бывший сотрудник министерства иностранных...
1 декабря 2020
Парламент Ирана утвердил проект об активизации ядерной деятельности
Общие положения проекта об активизации деятельности в ядерной сфере утвердил иранский парламент. Об этом 1 декабря сообщает агентство Fars. Уточняется, что было принято решение, что документ, который называется «Стратегическая мера по отмене санкций», после убийства физика-ядерщика Мохсена...
1 декабря 2020
МИД Франции призвал к сдержанности в связи с гибелью иранского ученого
Министерство иностранных дел Франции призвало другие страны к «сдержанности», чтобы избежать «роста напряженности» на фоне убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Reuters. «Мы обеспокоены известием об атаке, которая отняла жизнь у...
1 декабря 2020
Турция решительно осудила убийство иранского ученого
Министерство иностранных дел Турции в своем заявлении осудило убийство иранского учёного Мохсена Фахризаде, являвшегося главой научно-исследовательской и инновационной организации при министерстве обороны Ирана. Об этом 30 ноября сообщило иранское агентство IRNA. «Мы сожалеем, что иранский ученый...
1 декабря 2020
Иран считает США и Израиль ответственными за убийство учёного
29 ноября посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций (ООН) Маджид Тахт Раванчи обвинил США и Израиль в убийстве иранского ученого Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Раванчи отметил: «Я пишу, чтобы сообщить вам, что ранее...
1 декабря 2020
Страны выразили соболезнования в связи с гибелью иранского учёного
Министры иностранных дел Ирака и Азербайджана 29 ноября в отдельных телефонных разговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразили соболезнования в связи с убийством иранского ученого-ядерщика. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Министр иностранных дел Ирака Фуад...
1 декабря 2020
Расстрелом иранского ядерщика управляли через космос
Оружие, из которого был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, управлялось через космос. Об этом сообщил иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источник. «Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — рассказал собеседник телеканалу...
1 декабря 2020
В Тегеране состоялась церемония похорон учёного Фахризаде
30 ноября состоялась траурная церемония похорон иранского ученого Мохсена Фахризаде в присутствии министра обороны Ирана бригадного генерала Амира Хатами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. В церемонии приняли участие командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор...
1 декабря 2020
Афганистан и Кувейт соболезнуют Ирану в связи с убийством ученого
30 ноября министры иностранных дел Афганистана и Кувейта в отдельных телефонных разговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразили сожаление по поводу убийства ведущего иранского ученого Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. В телефонном разговоре...
1 декабря 2020
Иранского учёного убили из управляемого через спутник оружия
Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит при помощи автоматического стрелкового оружия, управляемого через спутник. Об этом со ссылкой на источник 30 ноября сообщает телеканал Al Alam. «Оружие, использованное при убийстве мученика Фахризаде, было произведено Израилем и контролировалось...
1 декабря 2020