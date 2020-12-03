Анкара, 3 декабря, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было направлено на то, чтобы поссорить между собой страны Ближнего Востока, сообщил 3 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Такое мнение он высказал в ходе телефонных переговоров иранскому президенту Хасану Рухани. Турецкий лидер выразил иранцам соболезнования в связи с гибелью выдающегося учёного и политического деятеля.

«Президент Эрдоган выразил уверенность, что эта атака была направлена на мир и спокойствие региона», — заявили в пресс-службе главы Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рухани в телефонной беседе с Эрдоганом сказал, что у Ирана есть моральное право отомстить убийцам Фахризаде.