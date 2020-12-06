Тегеран, 6 декабря, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамезан Шариф подтвердил, что физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое управлялось со спутника.

U.S. Air Force Спутник

«Для убийства Фахризаде использовались современные электронные средства со спутниковым управлением», — цитирует его агентство Fars.

Он добавил, что «израильтяне хорошо понимают, что их действия не останутся без ответа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фахризаде погиб в Тегеране 27 ноября 2020 года от рук неизвестных. Он являлся старшим научным сотрудником минобороны Ирана и Вооружённых сил республики. Иран рассматривает это убийство как политический заказ враждебных стран.

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