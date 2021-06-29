Гибель вертолета Ми-24 ВКС России в Армении
Азербайджан собрал доказательства по делу о гибели российского Ми-24
Азербайджан продолжает расследовать катастрофу российского вертолёта Ми-24 во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Об этом глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде сообщила 29 июня РИА Новости. По её словам, генпрокуратура страны провела...
29 июня 2021
Российские следователи переквалифицировали дело по факту гибели Ми-24
Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на статью «Умышленное убийство двух или более лиц» (статья 105 УК). Об этом со ссылкой на собственный источник 4 января сообщает информационное агентство...
4 января 2021
Песков ответил на вопрос о диалоге Москвы и Баку по сбитому в Армении Ми-24
Москва и Баку ведут конструктивный диалог по инциденту с российским вертолётом Ми-24, сбитым азербайджанскими военными в небе над Арменией. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного...
21 декабря 2020
Памятник экипажу вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном, поставят в Армении
Памятник русским воинам будет установлен в районе армянского села Ерасх на месте гибели членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном 9 ноября в воздушном пространстве Армении. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба международного гуманитарного фонда «Мир». В ходе церемонии...
19 ноября 2020
Глава Армении наградил экипаж сбитого ВС Азербайджана российского вертолета
Указ о награждении медалями «За боевую службу» членов экипажа российского вертолета Ми-24, который был сбит азербайджанскими вооруженными силами (ВС) на армянской территории, подписал президент Армении Армен Саркисян. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба аппарата армянского лидера. Следите за...
18 ноября 2020
Опровержение слухов об отставке посла Азербайджана в России обсудили в сети
Сообщение МИД Азербайджана о том, что информация об отзыве посла республики в России Полада Бюль-Бюль оглы является беспочвенной, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в...
15 ноября 2020
МИД Азербайджана опроверг информацию об отзыве посла из России
Информацию, поступившую от ряда СМИ, об отзыве посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы назвало беспочвенными МИД республики. Об этом 14 ноября сказано в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все...
15 ноября 2020
В сети обсудили награждение экипажа сбитого над Арменией вертолёта РФ
Решение президента России Владимира Путина наградить посмертно экипаж сбитого над Арменией вертолёта орденами Мужества вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в...
14 ноября 2020
Путин наградил членов экипажа сбитого в Армении вертолета Ми-24
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил членов экипажа вертолета Ми-24 ВКС России, который был сбит военными Азербайджана в воздушном пространстве Армении. Двое из трех военнослужащих награждены посмертно. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Кремля. Сообщается, что...
14 ноября 2020
В Армении возбудили дело по факту инцидента со сбитым вертолетом Ми-24
Уголовное дело по факту того, что вооруженные силы (ВС) Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 на территории Армении, возбудила армянская генпрокуратура. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном...
13 ноября 2020
Россия ждёт от Баку информации по инциденту со сбитым Ми-24 — Песков
Россия ожидает сведений от Азербайджана о расследовании инцидента с российским вертолётом, который был сбит в небе над Арменией. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Азербайджан вновь извинился за сбитый вертолёт Ми-24 — МИД РФ «Азербайджанская...
13 ноября 2020
В позиции Баку по вертолёту может быть второй смысл: о словах Бюльбюль-оглы
Российские специалисты должны участвовать в расследовании нападения на вертолет, а виновные в этом нападении должны быть наказаны, т олько тогда Росси я смо жет удостовериться, что за извинениями Баку не было второго смысла, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 ноября...
13 ноября 2020
Песков рассказал, почему были приняты извинения от Баку за сбитый Ми-24
Моментальная реакция азербайджанской стороны и лично президента страны Ильхама Алиева на инцидент со сбитым военными республики российским вертолетом Ми-24, а также готовность Баку к проведению беспристрастного расследования обстоятельств и наказанию виновных, позволили принять извинения от...
13 ноября 2020
МИД РФ жёстко отреагировал на слова посла Азербайджана о сбитом Ми-24
Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы допустил двусмысленное высказывание, объяснив уничтожение российского вертолета Ми-24 над Арменией принципом «на войне как на войне». Об этом заявили в МИД России, комментируя слова дипломата. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в...
13 ноября 2020
В Баку назвали неуместными заявления посла о сбитом российском вертолёте
Комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы о сбитом российском вертолёте Ми-24 является неуместным. Об этом 13 ноября заявил замглавы администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, его слова приводит агентство «Азертадж». Следите за развитием событий в трансляции...
13 ноября 2020
Посол Азербайджана рассказал о расследовании сбитого российского Ми-24
Обстоятельства гибели российского вертолёта Ми-24, сбитого ВС Азербайджана над территорией Армении, выясняются, сообщил 12 ноября журналистам азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости» По его словам...
12 ноября 2020
Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24
Лётчики, которые погибли в результате ошибочной атаки азербайджанских ВС на российский вертолёт, — это командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Следите за развитием событий в трансляции: «Председательство России в ШОС и оборонное совещание Путина — трансляция» Имена...
10 ноября 2020
Помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Ми-24 поручено Сергею Шойгу
Организовать помощь семьям погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном российского Ми-24 поручено министру обороны РФ Сергею Шойгу. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости» Об этом сказал 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещании...
10 ноября 2020
Алиев обещает наказать виновных в атаке на российский вертолёт – Путин
Виновные в гибели российского вертолёта Ми-24 будут наказаны — такое обещание дал Москве азербайджанский президент Ильхам Алиев. Следите за развитием событий в трансляции: «Председательство России в ШОС и оборонное совещание Путина — трансляция» Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня...
10 ноября 2020
Азербайджан вновь извинился за сбитый вертолёт Ми-24 — МИД РФ
Азербайджанская сторона вновь принесла извинения Москве за случайно сбитый в небе над Арменией российский вертолёт Ми-24. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Сегодня буквально только что состоялся телефонный разговор...
10 ноября 2020