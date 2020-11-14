Москва, 14 ноября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил членов экипажа вертолета Ми-24 ВКС России, который был сбит военными Азербайджана в воздушном пространстве Армении. Двое из трех военнослужащих награждены посмертно. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

(сс) Zalasem1 Вертолет Ми-24

Сообщается, что глава государства подписал указ о награждении за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федина Романа Васильевича (посмертно).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-24 ВКС России был сбит недалеко от села Ерсах у армяно-азербайджанской границы в районе Нахичевани. Произошло это 9 ноября, в день подписания соглашения о прекращении войны между Азербайджаном и Арменией. Сбили российский вертолет азербайджанские военные.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу же после инцидента позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и принес извинения. Он также заверил, что виновные понесут наказания.