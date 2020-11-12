Москва, 12 ноября, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели российского вертолёта Ми-24, сбитого ВС Азербайджана над территорией Армении, выясняются, сообщил 12 ноября журналистам азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы.

МЧС Армении На месте падения российского вертолёта Ми-24

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По его словам, выводы пока делать рано. Информация по расследованию будет обнародована, «как только будет всё выяснено».

Он добавил, что российское и азербайджанское оборонные ведомства находятся на связи по этому делу. Кроме того, прокуратуры обеих стран занимаются темой сбитого вертолёта.

Бюльбюль оглы принёс свои соболезнования родным и близким погибших российских лётчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российской вертолёт Ми-24 был сбит азербайджанскими ВС 9 ноября 2020 года в 18:30 (время местное). Баку назвал это трагической ошибкой.