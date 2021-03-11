Убийство учителя истории во Франции 16.10.2020
Во Франции в честь убитого террористом учителя посадили дерево
Перед школой коммуны Монтро-Фот-Йон департамента Сена и Марна, где преподавал убитый террористом учитель Самуэль Пати, ученики посадили дуб в память о погибшем. Об этом 10 марта сообщает Le Parisien. Перед зданием школы был посажен дуб с мемориальной доской, как послание о терпимости и открытости...
11 марта 2021
Установлена личность «вдохновителя» убийцы учителя во Франции
Спецслужбам Франции удалось установить личность последнего собеседника, с которым общался молодой человек Абдуллах Анзоров — убийца французского учителя. Об этом сообщает газета le Parisien. Читайте также: Во Франции по делу об убийстве учителя арестованы семь человек Установлено, что Анзоров после...
9 марта 2021
Во Франции преподаватель пожаловался на угрозы — France Info
Преподаватель философии во французской коммуне Трап Дидье Лёмэр получил в свой адрес угрозы расправы после того, как выступил за свободу слова в связи с убийством и обезглавливанием учителя истории Самуэля Пати 16 октября 2020 года. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает France Info. Уточняется...
8 февраля 2021
Нацсобрание Франции решило ужесточить борьбу с исламским сепаратизмом
Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за внесение поправки о недопустимости «препятствования» преподавателям в «исполнении их долга» в законопроект о борьбе с исламским сепаратизмом. Об этом во вторник, 21 января, сообщает France Info. Как уточняют журналисты, поправка является...
21 января 2021
Во Франции по делу об убийстве учителя арестованы семь человек
Семь человек были арестованы во Франции по делу об убийстве и обезглавливании учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября 2020 года. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Le Figaro. Как уточняют журналисты, полиция Франция арестовала в Лионе, Тулузе, Руане и Безансоне...
12 января 2021
Во Франции из-за угроз в адрес преподавателя закрыли лицей
Лицей во французском городе Клемон-Ферран временно закрыли из-за «угроз расправы и оскорблений» по отношению к преподавателю со стороны ученика. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Le Figaro. Как уточняют журналисты, прокуратура города уже арестовала 15-летнего школьника и начала...
11 января 2021
В сети обсудили санкции США против фонда Кадырова и спортклубов Чечни
Решение властей США ввести санкции против фонда Ахмата Кадырова и ряда спортивных клубов, расположенных на территории Чечни, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».» Есть законы, которые действуют на территории своей...
13 декабря 2020
Во Франции арестовали школьницу, угрожавшую учительнице кухонным ножом
Во Франции 13-летняя ученица колледжа была арестована после того, как угрожала своей преподавательнице кухонным ножом. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Le Figaro. В городе Безье ученица пришла в колледж на урок английского языка без учебных принадлежностей, за что получила выговор со стороны...
11 декабря 2020
Во Франции освободили пятерых задержанных по делу об убийстве учителя
Пять человек, которые были задержаны 7 декабря по подозрению в причастности к делу об убийстве учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, выпущены на свободу. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Le Figaro. Как уточняют журналисты, расследование не позволило выявить...
11 декабря 2020
Песков прокомментировал сообщения о похоронах террориста в Чечне
В администрации президента РФ нет информации о том, состоялись ли в Чеченской Республике похороны террориста, который обезглавил учителя во Франции, и как они прошли. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Чечне опровергли название...
7 декабря 2020
В сети обсудили отказ Макрона отвечать на оскорбление со стороны Эрдогана
Решение президента Франции Эммануэля Макрона не отвечать на провокационные слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который назвал его «бременем Франции», вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили свою точку зрения 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».» Обычно так себя...
5 декабря 2020
В Чечне опровергли название улицы именем убийцы учителя во Франции
В Чечне опровергли информацию о том, что в одном из сел назвали улицу в честь школьника, убившего учителя во Франции. Эта новость, распространенная в соцсетях, является фейком. Об этом написал на своей странице в Instagram помощник главы Чечни, министр печати и информации Ахмед Дудаев. Напомним...
4 декабря 2020
Президенты Франции и Египта проведут переговоры
Президент Франции Эммануэль Макрон примет в своей резиденции в Елисейском дворце президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси в понедельник, 7 декабря. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Le Figaro. В ходе официального визита лидера Египта главы государств обсудят региональные кризисы, в частности...
3 декабря 2020
Во Франции ликвидировали организацию за «исламистскую пропаганду»
Французское правительство распустило Ассоциацию Франции по борьбе с исламофобией за «проведение многолетней исламистской пропаганды». Об этом в среду, 2 декабря, сообщает Reuters. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство решило закрыть ассоциацию, поскольку она в...
2 декабря 2020
Колледж во Франции раскритиковали за попытку найти замену убитому учителю
Колледж в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, в котором ранее работал убитый и обезглавленный учитель истории Самуэль Пати, выставил запрос на сайте поиска сотрудников, чтобы найти погибшему замену, за что был раскритикован Национальным профсоюзом преподавателей. Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 30...
30 ноября 2020
Во Франции по делу об убийстве учителя Пати арестовали четырех школьников
Полиция Франции арестовала еще четырех школьников в связи с убийством и обезглавливанием учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Le Figaro. Школьники в возрасте 13−14 лет арестованы по подозрению в «соучастии в совершении...
26 ноября 2020
Во Франции закрыли мечеть из-за убийства учителя
Мечеть коммуны Пантен во Франции, которая была закрыта сразу после убийства и обезглавливания учителя истории Самуэля Пати, в ближайшее время не вернется к работе, по решению Государственного совета. Как сообщает France Info, в среду, 25 ноября, Государственный совет, высшая судебная инстанция...
25 ноября 2020
Самуэль Пати извинялся за демонстрацию карикатур на уроках — Le Monde
Французcкая ежедневная газета Le Monde опубликовала в среду, 18 ноября, переписку учителя Самуэлем Пати, убитого и обезглавленного 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, в которой преподаватель извиняется за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда на уроках. Электронные письма...
19 ноября 2020
Лидеры Евросоюза обсудят борьбу с исламистским терроризмом — Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры по проблеме исламистского терроризма с лидерами других европейских государств. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Reuters. Во вторник, 10 ноября, Макрон встретится с федеральными канцлерами Германии и Австрии Ангелой Меркель и...
9 ноября 2020
Во Франции арестовали еще трёх человек по делу об убийстве Самуэля Пати
По делу об убийстве учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин арестованы еще три человека. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает Le Figaro. Полиция арестовала двоих молодых людей 18 лет и девушку 17 лет по подозрению в
6 ноября 2020