Париж, 25 ноября, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Мечеть коммуны Пантен во Франции, которая была закрыта сразу после убийства и обезглавливания учителя истории Самуэля Пати, в ближайшее время не вернется к работе, по решению Государственного совета.

Дарья Драй ИА REGNUM

Как сообщает France Info, в среду, 25 ноября, Государственный совет, высшая судебная инстанция Франции по административным делам, вынес окончательное решение о судьбе мечети в Пантен, которую власти страны подозревают в разжигании кампании против Самуэля Пати в социальных сетях, которая, возможно, привела к его убийству.

Согласно решению суда, руководители мечети, которую регулярно посещали более 1 300 человек, «распространяли идеи и теории, которые являлись провокационными и провоцировали риск возникновения терроризма, насилия, ненависти и дискриминации, что оправдывает закрытие этого религиозного учреждения».

Напомним, 21 октября французские СМИ сообщили, что мечеть во французской коммуне Пантен закроется на полгода, чтобы почтить память учителяСамуэля Пати, зверски убитого исламским экстремистом 16 октября.