Гибель людей в мини-отеле "Карамель" в Перми
Владелец скандального пермского отеля признан банкротом
Владелец мини-отеля «Карамель», расположенного в Перми и печального известного из-за смертельного ЧП в 2020 году, признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края. Информация опубликована в картотеке суда. Судебная инстанция вынесла решение о введении реструктуризации долгов...
25 октября 2022
В Перми арестовано имущество владельца мини-отеля «Карамель»
В Перми приставы арестовали имущество владельца печально известного мини-отеля «Карамель». Арест наложен в рамках взыскания ущерба в размере 15 млн рублей в пользу семи пострадавших граждан. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю. Арестовано здание по ул. Чайковского, 8а (объект...
3 февраля 2022
Вынесен приговор по громкому делу о гибели людей в пермском мини-отеле
В Перми суд вынес приговор по резонансному делу о гибели людей в мини-отеле «Карамель». На скамье подсудимых оказались заместитель начальника эксплуатационной службы общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и главный инженер пермской управляющей компании «Профи-Дом». В...
11 ноября 2021
В суде Перми начался новый процесс по делу о гибели людей в мини-отеле
В Перми суд начал рассматривать второе уголовное дело о гибели людей в мини-отеле «Карамель». На скамье подсудимых оказались бывший главный инженер управляющей компании Вячеслав Х., инспектор Госпожнадзора Разиф И. и заместитель начальника службы эксплуатации группы эксплуатации № 2 ОСП «Пермская»...
13 апреля 2021
В Перми вынесен приговор владельцу отеля «Карамель», где погибли люди
Индустриальный суд Перми 25 февраля вынес приговор в отношении экс-управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова. Он признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшим смерть двух и более лиц, сообщают СМИ. Согласно материалам суда, ранее в гостинице...
25 февраля 2021
Перед судом предстанут трое обвиняемых в гибели людей в пермском хостеле
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу о гибели людей в пермском мини-отеле «Карамель». Материалы в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает надзорное ведомство. На скамье подсудимых окажутся инспектор отделения надзорной деятельности по...
17 февраля 2021
По факту гибели людей в отеле Перми возбудили новое уголовное дело
В Прикамье возбуждено четвертое уголовное дело по факту гибели людей в мини-отеле «Карамель». Обвинение в причинении смерти по неосторожности, а также тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей предъявлено главному инженеру...
15 октября 2020
В громком деле о пермской «Карамели» появилось новое уголовное производство
В Перми возбуждено новое (третье) уголовное дело после смертельного наводнения в мини-отеле «Карамель». Фигурантом уголовного производства стало ООО «Пермская сетевая компания» («ПСК»), сообщает портал 59.ru. Напомним, что в ночь на 20 января 2020 года в хостеле, расположенном в подвале...
4 сентября 2020
Ростехнадзор установил причину аварии в пермском отеле «Карамель»
Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование аварии, из-за которой 20 января 2020 года в пермском мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, сообщает надзорное ведомсто. Выяснилось, что причиной аварии стал локальный коррозионный износ участка трубопровода...
21 июля 2020
Опасности в отелях Перми: вслед за «Карамелью» закрыли «Мармелад»
В Перми за нарушения требований пожарной безопасности закрыта гостиница «Мармелад», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю. По данным ведомства, отель эксплуатировался с нарушениями установленных требований законодательства, угрожающими жизни и здоровью людей. Деятельность...
25 февраля 2020
Эхо ЧП: в Перми закрыли 18 опасных мини-гостиниц
В Перми прокуратура подвела итоги проверки, которую провели после ЧП в мини-отеле «Карамель». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве, проверено 87 гостиниц, расположенных в нежилых помещениях в подвалах жилых многоквартирных домов. В большинстве мини-отелей и хостелов...
21 февраля 2020
В Перми занизили класс опасности теплосети у отеля, где погибли люди
В Перми прокуратура оспаривает в судебном порядке категорию класса опасности участка теплотрассы возле печально известного мини-отеля «Карамель», где в январе 2020 года погибли пять человек и шесть человек получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве региона. В...
19 февраля 2020
Эхо ЧП в Перми: от УК Оренбуржья требуют обеспечить надежную гидроизоляцию
В Оренбургской области энергосбытовая компания разослала управляющим компаниям информационные письма с требованием обеспечить надёжную гидроизоляцию фундамента, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями на объектах жилого фонда. Как проясняет Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ...
19 февраля 2020
В Перми принудительно закрыли два отеля
В Перми принудительно приостановлена деятельность двух гостиниц. Основными причинами для такой меры стали нарушения жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима и антитеррористической защищенности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю. В...
10 февраля 2020
После проверки в Перми закрыли ряд мини-отелей
В Перми прокуратура подвела промежуточные итоги проверок гостиниц, которые проходят после того, как в мини-отеле «Карамель» погибли пять человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве, на сегодняшний день проверено 27 объектов, в том числе, расположенных на первых...
7 февраля 2020
В Перми арестован владелец мини-отеля, где погибли люди
Свердловский районный суд Перми 31 января удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу управляющего мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова. Он арестован на полтора месяца — до 20 марта, сообщают СМИ. Напомним, Сергей Щербаков задержан 30 января в аэропорту Екатеринбурга. Мужчине...
31 января 2020
Управляющему пермского отеля, где погибли пять человек, грозит арест
В Перми следствие ходатайствует о заключении под стражу задержанного 30 января в аэропорту Екатеринбурга владельца мини-отеля «Карамель», где в ночь на 20 января погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР. Предпринимателю Сергею Щербакову инкриминируют часть 3 статьи 238 УК РФ («Оказание...
31 января 2020
Владелец пермского отеля, где погибли люди, написал открытое письмо
Фигурант громкого уголовного дела о гибели пяти человек в пермском мини-отеле «Карамель» Сергей Щербаков обратился с открытым письмом к общественности, сообщают СМИ. В письме Щербаков указал на опасения, что его могут сделать основным фигурантом резонансного дела, а остальные должностные лица уйдут...
31 января 2020
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. Об этом сообщает издание «Местное время» со ссылкой на свои источники. Задержали его утром 30 января. Ранее, после ЧП в своём мини-отеле, он уехал из Перми. Как сообщало ИА REGNUM...
30 января 2020
От мэра Перми потребовали тотальную ревизию подвалов жилого фонда
Прокуратура внесла главе Перми Дмитрию Самойлову представление, в котором потребовала в оперативном порядке принять меры, направленные на устранение нарушений в сфере ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре. Надзорное ведомство предъявило претензии градоначальнику после...
28 января 2020