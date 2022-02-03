Пермь, 3 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Перми приставы арестовали имущество владельца печально известного мини-отеля «Карамель». Арест наложен в рамках взыскания ущерба в размере 15 млн рублей в пользу семи пострадавших граждан. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

Арестовано здание по ул. Чайковского, 8а (объект арендует банный комплекс «Фараон»), а также на здания по ул. Советской Армии, 19, арендуемые сетью магазинов «Семья». Должник пытался оспорить обременительную меру, но безрезультатно. Суд отказал в рассмотрении иска.

По данным издания «Коммерсантъ», рискуя лишиться прибыли от аренды недвижимости, должник перечислил взыскателям около 4 млн рублей. Если в ближайшее время не будет погашена вся сумма ущерба, то имущество пустят с молотка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января 2020 года в мини-отель «Карамель», расположенный в цокольной части пятиэтажного дома. затопила кипятком из-за прорыва теплотрассы. Пять человек погибли, шесть постояльцев получили травмы. Суд приговорил бывшего управляющего мини-отелем к пяти годам лишения свободы.