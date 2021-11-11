Пермь, 11 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор по резонансному делу о гибели людей в мини-отеле «Карамель». На скамье подсудимых оказались заместитель начальника эксплуатационной службы общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и главный инженер пермской управляющей компании «Профи-Дом». В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности, а также в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Установлено, что фигуранты недобросовестно относились к исполнению своих обязанностей и не приняли необходимых мер по предотвращению аварии в системе теплоснабжения в ночь на 20 января 2020 года. В результате произошёл прорыв трубы, горячая вода хлынула в подвальное помещение дома, где располагалась гостиница. Пять ее постояльцев погибли, в том числе маленький ребенок. Еще трое получили ожоги.

Заместитель начальника службы эксплуатации общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права работать на опасных производственных объектах в течение двух лет.

Главный инженер УК «Профи Дом» осужден на два года с отбыванием срока в колонии-поселении. Также вынесен запрет на деятельность в сфере ЖКХ в течение двух лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в феврале 2021 года суд вынес приговор в отношении владельца мини-отеля, где произошло смертельное ЧП. Ему назначили ранее пять лет лишения свободы.